In occasione della Giornata del Rene, l’ASST Ovest Milanese propone per il prossimo 12 marzo una giornata dedicata allo screening e alla prevenzione, che consiste nella misurazione della pressione arteriosa, nella valutazione dell’esame delle urine e in una accurata anamnesi personale.
Giornata mondiale del rene: screening gratuiti all’Asst Ovest milanese
Queste le indicazioni:
Presidio di Magenta (Ospedale Fornaroli)
Giovedì 12 marzo dalle ore 10 alle ore 16
C/o Dialisi – Edificio F – Piano terra
Presidio di Legnano – Vecchio Ospedale
Giovedì 12 marzo dalle ore 10 alle ore 16
C/o Vecchio Ospedale di Legnano – via Canazza – Edificio 3 –
Prenotazioni tramite il Call Center Aziendale 800.843.843, nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19.00.
il sabato dalle 8.30 alle 12.00.