Farmacie comunali, ecco le chiusure estive e i servizi alternativi

La Farmacia Nord chiuderà dal 20 al 27 luglio per lavori, stop estivo anche a Pontevecchio e al Dispensario. Attivo il supporto per anziani e persone fragili.

Scattano le chiusure estive delle farmacie comunali di Magenta. Gli stop, programmati tra luglio e agosto, serviranno a consentire alcuni lavori di manutenzione e la programmazione delle ferie del personale. Durante i periodi di chiusura saranno indicate le farmacie aperte nelle vicinanze per garantire la continuità del servizio. Per limitare i disagi, sono stati affissi avvisi nelle sedi interessate con l’indicazione dei periodi di chiusura e le informazioni sulle farmacie aperte nelle vicinanze.

Farmacia Nord chiusa per lavori

La prima chiusura interesserà la Farmacia Nord, che resterà chiusa dal 20 al 27 luglio 2026. In questo periodo saranno eseguiti interventi di ristrutturazione dei locali. Durante la settimana di chiusura saranno operative due farmacie nelle vicinanze: via Isonzo 107: aperta dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con chiusura domenica e lunedì; via Rossini 12: aperta con orario continuato dalle 8 alle 19, chiusa la domenica. Per necessità al di fuori dei normali orari di apertura o nei giorni festivi, i cittadini potranno fare riferimento al cartello dei turni della guardia farmaceutica.

Ad agosto chiudono Pontevecchio e il Dispensario

Le chiusure estive riguarderanno anche le altre strutture comunali. La Farmacia di Pontevecchio resterà chiusa dall’11 al 14 agosto 2026, mentre il Dispensario farmaceutico sospenderà l’attività dal 5 al 27 agosto 2026.

Gelli: «Chiusure programmate e limitate»

Il vicesindaco e assessore alle Farmacie comunali Simone Gelli precisa:

«Si tratta di chiusure programmate e limitate nel tempo, necessarie per consentire alcuni interventi sulla Farmacia Nord e garantire una corretta organizzazione del servizio nel periodo estivo».

Attivo il supporto per anziani e persone fragili

Il Comune ricorda inoltre che, nell’ambito delle misure previste per l’emergenza caldo, è attivo un servizio di supporto rivolto a persone fragili, anziane e sole. Fino al 15 settembre è possibile segnalare situazioni di difficoltà o richiedere assistenza telefonando al numero 02.9735261, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13. In collaborazione con la Protezione Civile, l’Amministrazione può attivare interventi di sostegno sulla base delle necessità rilevate dagli operatori e dai servizi sociali. Tra i servizi previsti figurano il supporto per la spesa, la consegna di farmaci e beni di prima necessità e il potenziamento del servizio pasti a domicilio.