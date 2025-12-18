Nella giornata di ieri, all’Ospedale di Legnano – ASST Ovest Milanese – è stata eseguita con successo la prima toracoscopia medica da parte dell’équipe del Dott. Paolo Carlucci, dal 1° settembre Direttore della Struttura Complessa di Pneumologia del Dipartimento Medico diretto dal Prof. Antonino Mazzone.

Eseguita all’ospedale di Legnano la prima Toracoscopia medica

“La toracoscopia medica – spiega il dott. Carlucci – è una procedura mini-invasiva di fondamentale importanza per lo studio e la diagnosi delle patologie pleuriche, in quanto consente l’osservazione diretta della cavità pleurica e l’esecuzione di biopsie mirate, migliorando l’accuratezza diagnostica e riducendo i tempi di definizione del percorso clinico”.

“L’introduzione di questa metodica – commenta il Direttore Sanitario dell’ASST Ovest Milanese, Valentino Lembo – rappresenta un significativo avanzamento tecnologico e assistenziale per l’Ospedale di Legnano, e permette di ampliare l’offerta diagnostico-terapeutica in ambito pneumologico e di garantire ai pazienti percorsi di cura sempre più efficaci, sicuri e appropriati”.