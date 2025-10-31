Dopo le manovre salvavita pediatriche, ora infanzia e cura dell’udito

Dopo le manovre salvavita pediatriche, ora tocca all’infanzia e alla cura dell’udito: le iniziative a San Vittore Olona.

Bene l’incontro sulle manovre salvavita pediatriche

E’ piaciuto l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale di San Vittore Olona, sulle manovre che possono salvare la vita ai più piccoli. Il Comune ha infatti organizzato una serata informativa a cura del Comitato di Legnano della Croce Rossa Italiana sulle Manovre Salvavita Pediatriche che ha riscosso molto

interesse nei numerosi partecipanti anche grazie alla professionalità dei Volontari di Croce Rossa.

Le prossime iniziative

L’assessorato ai Servizi Sociali, propone per le prossime settimane altri due eventi aperti a tutta la cittadinanza che riguardano la prevenzione e l’attenzione a bisogni specifici.

Il 21 novembre 2025, in occasione della Giornata sui Diritti dell’Infanzia, verrà allestita una mostra nella biblioteca comunale di Villa Adele con opere realizzate da ragazzi con bisogni speciali che hanno partecipato a un

laboratorio tenuto dalla Coop La ruota di Parabiago all’interno del progetto Inside-Out di Regione Lombardia. Oltre alla mostra in presenza dei giovani artisti, sarà prevista la lettura di una storia sul tema dei diritti dei bambini e un laboratorio con i lego per i più piccoli.

Il 4 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale organizzerà poi una giornata di prevenzione circa i disturbi dell’udito aperta a tutte le fasce di età, alla presenza di tecnici specializzati. Su prenotazione sarà possibile eseguire durante l’intera giornata una visita specialistica gratuita e la valutazione di eventuali problematiche all’udito.