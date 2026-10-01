Domenica “Benessere in movimento”: camminata e prevenzione con LILT

Camminare nel verde per prendersi cura di sé, ritrovare il benessere e fare prevenzione e conoscere cosa la LILT fa per i malati oncologici. Un paio di scarpe comode, il verde del Parco Alto Milanese e una mattinata per ricordare che la prevenzione passa anche dal movimento e dalla socialità. È questo lo spirito di “Benessere in movimento”, l’iniziativa organizzata dalla delegazione LILT di Legnano per domenica 4 ottobre al Parco Alto Milanese. Una mattinata all’aria aperta, con ritrovo alle 9.30 in via della Pace a Legnano, che unirà Nordic Walking, socialità e promozione di sani stili di vita, grazie alla collaborazione con il Consorzio Parco Alto Milanese e al sostegno di diverse realtà del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e, più in generale, uno stile di vita attento alla salute e al benessere della persona. Durante la mattinata i partecipanti avranno la possibilità di avvicinarsi al Nordic Walking, apprendendo indicazioni e tecniche di una disciplina che unisce esercizio fisico, vita all’aria aperta e contatto con la natura.

LILT: “Prevenire è vivere”, presentazione di Spazio Parentesi per i malati oncologici

«Questa giornata vuole essere un’occasione speciale per ritrovare l’armonia tra corpo e mente, immersi nella natura del nostro Parco Alto Milanese – spiega Silvana Cezza di LILT –. “Benessere in movimento” è un appuntamento dedicato alla salute, alla socialità e alla scoperta di uno stile di vita attivo. Il Nordic Walking è una delle attività che proponiamo anche all’interno di Spazio Parentesi, lo spazio dedicato alle attività per i malati oncologici, e durante la camminata la nostra docente ci farà conoscere alcuni dei segreti di questa disciplina. Non è soltanto un allenamento per il corpo, ma può essere anche un’attività rigenerante per lo spirito, soprattutto quando viene praticata nella natura e all’aria aperta».

La camminata sarà infatti anche un momento di incontro.

«Non vogliamo proporre soltanto attività fisica – continua Cezza – ma creare un’occasione per condividere, socializzare e promuovere sane abitudini quotidiane. La prevenzione è uno dei punti fondamentali dell’impegno di LILT: non a caso il nostro messaggio è “prevenire è vivere”. Prendersi cura di sé e mantenersi attivi è importante anche per chi sta attraversando la malattia».

Nel corso della mattinata sarà presentato anche “Spazio Parentesi”, il progetto attraverso il quale LILT propone gratuitamente diverse attività rivolte alle persone che stanno affrontando una malattia oncologica, affiancando così, le cure mediche. Un approccio che guarda alla persona nel suo insieme e punta a favorire il benessere, le relazioni e una vita il più possibile attiva, con attività che si sono dimostrate scientificamente benefiche per le persone malate. Tra le proposte ricordate da Cezza ci sono il Nordic Walking, il circolo dei lettori, attività di cura estetica e “Quattro chiacchiere all’uncinetto”.

«Sono servizi gratuiti che si aggiungono all’attività di accompagnamento dei malati alle terapie e alla nostra presenza in ospedale, che resta fondamentale – sottolinea Cezza –. Per noi, accanto all’assistenza, è altrettanto fondamentale la prevenzione. Spazio Parentesi vuole offrire occasioni per mantenersi attivi, stare insieme agli altri e prendersi cura della propria persona anche durante il percorso oncologico».

Sostenitori e rete territoriale: “Fare comunità perché nessuno si senta solo”

A sostenere “Benessere in movimento” sono BCC Busto Garolfo e Buguggiate e CCR Insieme ETS, insieme a Farmacia Santa Teresa, Farmacia Legnano e Farmacia Borgo San Martino, tre farmacie locali che partecipano all’iniziativa condividendone l’attenzione alla prevenzione, alla salute e ai bisogni dei pazienti oncologici.

«Un ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano e in particolare va alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e a Ccr Insieme Ets, che ci sono sempre vicini e ci aiutano a divulgare e sostenere le nostre attività – conclude Silvana Cezza –. È grazie alla collaborazione e alla presenza sul territorio di realtà sensibili a questi temi che possiamo continuare a diffondere la cultura della prevenzione e proporre iniziative capaci di mettere insieme salute, movimento e relazioni».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate spiega:

«Come banca del territorio crediamo nel valore di quelle realtà che ogni giorno si prendono cura delle persone e contribuiscono a rendere più forti e coese le nostre comunità. LILT rappresenta un esempio importante di questo impegno, attraverso l’assistenza alle persone che affrontano la malattia, ma anche attraverso un lavoro costante di informazione, cura delle persone sofferenti e prevenzione. “Benessere in movimento” riesce a trasmettere questi messaggi in modo semplice e concreto, attraverso un gesto alla portata di tutti come camminare insieme. E farlo nel Parco Alto Milanese aggiunge un significato ulteriore: significa riscoprire un patrimonio naturale che appartiene alla nostra comunità e viverlo come luogo di benessere, incontro e socialità. Come banca di credito cooperativo crediamo molto nella costruzione di reti tra associazioni, istituzioni, realtà economiche e cittadini. Nessun soggetto, da solo, può dare risposta a tutti i bisogni che emergono nelle nostre comunità, soprattutto quando si parla di fragilità. Mettere in comune sensibilità, esperienze e risorse significa invece moltiplicare le possibilità di essere presenti e di intercettare chi ha bisogno di sostegno. Il senso più profondo di questa collaborazione è proprio questo: fare comunità affinché nessuno debba sentirsi solo nei momenti più difficili».

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets, sottolinea:

«Quando una persona attraversa un momento di fragilità, come può essere quello legato alla malattia, è importante che possa sentire attorno a sé una rete capace di accogliere, accompagnare e offrire occasioni per continuare a sentirsi parte della propria comunità. Una camminata può sembrare un gesto semplice, ma diventa significativa quando permette alle persone di stare insieme, uscire dall’isolamento, riscoprire il piacere del movimento e vivere il territorio in modo positivo. Promuovere corretti stili di vita, sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e creare occasioni nelle quali le persone, anche sofferenti, possano incontrarsi e stare insieme significa investire sulla qualità della vita, anche e soprattutto di chi vive un momento di fragilità».

L’appuntamento è dunque per domenica 4 ottobre alle 9.30, al Parco Alto Milanese in via della Pace a Legnano: una mattinata per camminare insieme e riscoprire, passo dopo passo, il valore del movimento, della natura e della prevenzione.