Diverse le iniziative in occasione della giornata dedicata alla Salute mentale

In occasione della Giornata della Salute Mentale, l’ASST Ovest Milanese, oltre agli eventi già realizzati a Legnano nei giorni scorsi che hanno riscosso un notevole successo, promuoverà venerdì 10 ottobre una serie di iniziative per sensibilizzare, informare e supportare il benessere mentale e psicologico di tutti.

DISTRETTO MAGENTINO Ospedale G. Fornaroli di Magenta, Via al Donatore di Sangue 50

Info point e materiale informativo.

• Punto unico di accesso (PUA).

• Venerdì 10 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

DISTRETTO CASTANESE Via Moroni 12, Castano Primo

Info point e materiale informativo.

• Punto unico di accesso (PUA).

• Venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

DISTRETTO ABBIATENSE Ospedale C. Cantù di Abbiategrasso, Piazza C.B. Mussi 1

Info point, materiale informativo e incontri di orientamento.

• Area CUP – Edificio Samek.

• Venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Possibilità di consulenza telefonica con l’Equipe della SSD Psicologia Clinica al seguente numero: 334 153 9601 nella giornata di venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00