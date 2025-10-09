In occasione della Giornata della Salute Mentale, l’ASST Ovest Milanese, oltre agli eventi già realizzati a Legnano nei giorni scorsi che hanno riscosso un notevole successo, promuoverà venerdì 10 ottobre una serie di iniziative per sensibilizzare, informare e supportare il benessere mentale e psicologico di tutti.
Diverse le iniziative in occasione della giornata dedicata alla Salute mentale
DISTRETTO MAGENTINO Ospedale G. Fornaroli di Magenta, Via al Donatore di Sangue 50
Info point e materiale informativo.
• Punto unico di accesso (PUA).
• Venerdì 10 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
DISTRETTO CASTANESE Via Moroni 12, Castano Primo
Info point e materiale informativo.
• Punto unico di accesso (PUA).
• Venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
DISTRETTO ABBIATENSE Ospedale C. Cantù di Abbiategrasso, Piazza C.B. Mussi 1
Info point, materiale informativo e incontri di orientamento.
• Area CUP – Edificio Samek.
• Venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Possibilità di consulenza telefonica con l’Equipe della SSD Psicologia Clinica al seguente numero: 334 153 9601 nella giornata di venerdì 10 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00