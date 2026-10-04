«Diritto alla salute», il punto su sfide e prospettive del Sistema sanitario

Sanità pubblica, diritto alla salute, difficoltà di accesso alle cure e possibili prospettive per il futuro.

Un incontro sul diritto alla salute promosso da Rinnovamento Popolare

Saranno questi i temi al centro dell’incontro organizzato dal gruppo civico Rinnovamento Popolare per lunedì alle 21 nella Sala Virga della Biblioteca comunale di Inveruno.

La serata, dal titolo «Diritto alla salute tra eccellenze e inefficienze: sfide e prospettive del Sistema Sanitario», nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sulla situazione della sanità pubblica e sulle criticità che sempre più spesso si trovano ad affrontare cittadini e pazienti. Tra i temi che saranno affrontati ci sono le difficoltà nel prenotare esami e visite, con tempi di attesa che possono arrivare a diversi mesi, l’accesso al medico di base e la situazione dei pronto soccorso, sempre più frequentemente alle prese con un elevato numero di accessi.

Questioni che, secondo gli organizzatori, si inseriscono in un quadro più ampio legato alle risorse destinate al sistema sanitario pubblico e alle scelte che ne hanno condizionato l’evoluzione negli ultimi decenni.

Vittorio Agnoletto, Elio Borgonovi, Carmela Rozza e Monica Vangi i relatori

A confrontarsi saranno quattro relatori con esperienze e competenze differenti: Vittorio Agnoletto, medico, docente all’Università degli Studi di Milano ed esponente di Medicina Democratica; Elio Borgonovi, fondatore e presidente del Cergas (Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) e professore emerito dell’Università Bocconi; Carmela Rozza, consigliera regionale e segretaria della Commissione Sanità di Regione Lombardia; e Monica Vangi, componente del comitato promotore di una proposta di legge di iniziativa popolare per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione per mettere a fuoco la situazione attuale, ma anche per discutere di possibili interventi e proposte. Il confronto sarà aperto alla cittadinanza, che potrà partecipare alla serata, porre domande e portare il proprio punto di vista sul tema della sanità.

Nella foto di copertina: il Cup dell’ospedale di Legnano