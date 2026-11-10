Diabete, controlli gratuiti e consulenze nelle Case di comunità

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In occasione della Giornata mondiale del diabete, l’Asst Ovest Milanese promuove una serie di iniziative pubbliche dedicate alla prevenzione, alla salute e ai corretti stili di vita. Durante tutto il mese di novembre, le Case di comunità e i centri vaccinali del territorio apriranno le porte ai cittadini per offrire controlli gratuiti, consulenze specialistiche e incontri informativi.

Diabete, le iniziative nel Distretto Legnanese

Nel Distretto Legnanese il primo appuntamento è in calendario per domani, mercoledì 11 novembre, dalle 9 alle 12 alla Casa di comunità di Legnano, dove si terranno la rilevazione dei parametri vitali e attività di educazione sanitaria. Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre, sempre dalle 9 alle 12, alla Casa di comunità di Parabiago, per controlli e consigli sul benessere.

Consulenze anche con la diabetologa a Magenta

Per quanto riguarda il Distretto Magentino, le attività si svolgono nell’atrio dell’ospedale di Magenta. Tre le giornate messe a calendario: la prima si è svolta venerdì 6 novembre, le successive si terranno giovedì 19 novembre e giovedì 26 novembre, sempre dalle 9 alle 13. In queste occasioni verranno rilevati i parametri vitali e promossi la prevenzione e la salute. Nelle date del 19 e 26 novembre sarà inoltre presente una diabetologa, disponibile per colloqui individuali con i cittadini.

Gli appuntamenti ad Abbiategrasso e Cuggiono

Nel Distretto Abbiatense l’appuntamento è concentrato nella mattinata di venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 12, al Cup dell’ospedale di Abbiategrasso, con uno spazio curato dalla locale Casa di comunità dedicato alla misurazione dei parametri e all’educazione sanitaria. Nello stesso giorno, venerdì 13 novembre dalle 9 alle 12, l’iniziativa di prevenzione coinvolgerà anche il Distretto Castanese: alla Casa di comunità di Cuggiono saranno proposti incontri con la dietista per ricevere indicazioni sulla corretta alimentazione e sulla promozione di stili di vita sani.

Vaccinazioni per i pazienti diabetici

Sempre venerdì 13 novembre, dalle 9 alle 12, l’iniziativa si estenderà ai Centri vaccinali dell’Asst Ovest Milanese, che offriranno un servizio mirato alla presa in carico dei pazienti diabetici per la pianificazione e la programmazione delle vaccinazioni necessarie.