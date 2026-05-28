Due lettini ginecologici donati al territorio per rafforzare la prevenzione oncologica e sostenere concretamente la salute femminile. È il nuovo intervento promosso da Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nell’ambito della campagna che durante tutto l’anno porta avanti iniziative dedicate alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sanitaria.

Da Ccr Insieme due lettini ginecologici per Busto Garolfo e Buguggiate

Uno dei lettini ginecologici è stato destinato all’ambulatorio comunale di Busto Garolfo, il secondo a quello di Buguggiate, con l’obiettivo di migliorare le dotazioni a disposizione dei servizi territoriali e offrire alle donne spazi sempre più adeguati per visite e controlli specialistici.

L’avvio della campagna

L’iniziativa accompagna l’avvio della campagna dedicata ai pap-test, nuovo tassello di un percorso di prevenzione oncologica che Ccr Insieme Ets sta sviluppando insieme alle amministrazioni comunali coinvolte. Dopo le attività dedicate alla prevenzione del tumore al seno e della cute, la mutua dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate amplia così il proprio impegno anche alla salute ginecologica, promuovendo l’importanza degli screening e della diagnosi precoce.

Un segnale concreto dell’attenzione e della sensibilità del territorio verso il tema della prevenzione è arrivato dal primo appuntamento dedicato ai pap-test, organizzato il 29 maggio a Dairago, andato rapidamente sold out con tutte le disponibilità esaurite in breve tempo. Una risposta che conferma quanto sia sentita la necessità di iniziative di prevenzione accessibili e vicine ai cittadini.

La collaborazione con i Comuni

La collaborazione con i Comuni dove opera la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate conferma la volontà di costruire una rete territoriale capace di unire istituzioni e realtà mutualistiche in progetti concreti a favore della comunità.

Accanto alla donazione dei due lettini ginecologici, Ccr Insieme Ets ha inoltre sostenuto il riammodernamento dell’ambulatorio comunale di Dairago attraverso un contributo destinato alla ristrutturazione degli spazi sanitari, con l’obiettivo di rendere gli ambienti più funzionali e accoglienti per cittadini e operatori.

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I commenti

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi dichiara:

“Essere una banca del territorio significa anche contribuire alla qualità della vita delle persone, supportando progetti che hanno un valore sociale, sanitario e umano. La prevenzione è uno di questi ambiti: investire oggi nella salute significa costruire una comunità più forte, più consapevole e più tutelata per il futuro. Essere una banca del territorio significa assumersi una responsabilità concreta verso la comunità, andando oltre il ruolo tradizionale di istituto di credito per diventare un punto di riferimento capace di sostenere la crescita sociale, il benessere e la qualità della vita delle persone. Significa conoscere i bisogni del territorio, ascoltare le famiglie, le associazioni e le amministrazioni locali, e trasformare questa vicinanza in azioni reali che possano avere un impatto positivo e duraturo sulla comunità. La prevenzione deve essere garantita a tutti, senza distinzioni. Una comunità che investe nella salute, nella vicinanza ai cittadini e nell’accessibilità dei servizi costruisce un futuro più forte, più solidale e più attento ai bisogni di tutti. Ed è proprio in questa direzione che una banca di comunità deve continuare a operare: non limitandosi a sostenere il territorio dal punto di vista economico, ma contribuendo concretamente a renderlo un luogo migliore in cui vivere”

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets spiega:

«Crediamo che fare prevenzione non significhi soltanto organizzare visite ed esami, ma anche sostenere concretamente le strutture e gli ambulatori che ogni giorno operano sul territorio. Per questo, accanto alle campagne di screening, abbiamo voluto contribuire anche al miglioramento degli strumenti e degli ambienti dedicati alla salute. – ha dichiarato – La donazione dei due lettini ginecologici agli ambulatori comunali di Busto Garolfo e Buguggiate nasce proprio dalla volontà di mettere a disposizione attrezzature moderne e funzionali, capaci di garantire maggiore comfort alle pazienti e migliori condizioni operative al personale sanitario. Vorrei ringraziare personalmente il vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Diego Trogher, che si è impegnato con la ricerca dei lettini e la consegna negli ambulatori. Allo stesso modo, il contributo destinato al riammodernamento dell’ambulatorio comunale di Dairago vuole rappresentare un investimento concreto sulla qualità degli spazi sanitari di prossimità, perché ambienti adeguati, accoglienti ed efficienti sono parte integrante della cura e dell’attenzione verso le persone. Come mutua di comunità dei soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate sentiamo la responsabilità di essere presenti non solo nei momenti di bisogno, ma soprattutto nella promozione di una cultura della salute e della prevenzione. Il nostro obiettivo è costruire, insieme alle amministrazioni comunali e alle realtà del territorio, una rete capace di mettere davvero al centro il benessere della persona, favorendo l’accesso ai controlli e sostenendo servizi sanitari sempre più vicini alla comunità».

L’iniziativa si inserisce in un programma di Ccr Insieme Ets con le amministrazioni comunali locali, che prosegue durante tutto l’anno e che punta a diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione oncologica, mettendo a disposizione strumenti, servizi e occasioni di controllo accessibili ai cittadini del territorio.