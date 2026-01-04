Cinque Bollini rosa e un Bollino azzurro per l’Asst Ovest Milanese

Cinque Bollini rosa e un Bollino azzurro.

Cinque Bollini rosa e un Bollino azzurro agli ospedali di Legnano e Magenta

A riceverli dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) sono stati gli ospedali di Legnano e Magenta, che “dimostrano così di essere sempre in prima linea nel settore della prevenzione” commentano i vertici dell’Asst Ovest Milanese.

Il primo è un riconoscimento attribuito ai nosocomi “vicini alle donne”

Il Bollino rosa è il riconoscimento che dal 2007 Fondazione Onda attribuisce biennalmente agli ospedali italiani “vicini alle donne” che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili mettendo la paziente al centro. L’Asst Ovest Milanese ne aveva ricevuti cinque anche in occasione dell’edizione 2023: allora i riconoscimenti erano stati attribuiti all’Unità operativa complessa di Ginecologia di Legnano e Magenta, all’Unità operativa complessa di Medicina generale di Legnano (osteoporosi-reumatologia), all’Unità operativa complessa di Reumatologia di Magenta (osteoporosi), all’Unità operativa complessa di Oncologia di Magenta (tumori alla mammella) e alla Breast unit dipartimentale di Legnano e Magenta.

Il secondo va a quelli che offrono assistenza d’eccellenza per la salute uro-andrologica

Quest’anno si è aggiunto un Bollino azzurro: un riconoscimento ideato nel 2021 e attribuito per la presenza nell’ospedale di percorsi di promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.

Nella foto di copertina, da sinistra: Valentino Lembo, Giovanni Guizzetti e Francesco Laurelli, rispettivamente direttore sanitario, direttore socio-sanitario e direttore generale dell’Asst Ovest Milanese