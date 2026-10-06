Caso sospetto di Dengue, scattano disinfestazioni a San Vittore Olona e Cerro Maggiore

Sono partite le disinfestazioni straordinarie tra San Vittore Olona e Cerro Maggiore per un caso sospetto di Dengue.

Per quanto riguarda San Vittore Olona, gli interventi di disinfestazione saranno realizzati nelle vie:

Statale del Sempione dall’intersezione con via Pellico al n. 276, Via Pace, Via Pellico, Via Nievo, Via D’Azeglio, Via Pisacane, Via Monti e Via Mazzini.

I primi interventi sono stati realizzati nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre e proseguiranno anche per domani, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre.

Per quanto riguarda invece Cerro Maggiore, la disinfestazione, partita nella notte interesserà fino a giovedì 8 ottobre le aree di via Ing. Celaschi e le strade confinanti.

Le due Amministrazioni hanno chiesto collaborazione alla cittadinanza:

“Durante le operazioni si invita la cittadinanza residente nelle zone interessate a chiudere porte e finestre, mettere al riparo gli animali domestici, non lasciare all’esterno alimenti, indumenti, giochi o altri oggetti e a seguire tutte le indicazioni riportate nell’ordinanza. La Dengue è una malattia virale trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, come la zanzara tigre. Non si trasmette attraverso i normali contatti tra persone. È importante anche la collaborazione di tutti nella prevenzione: eliminiamo ristagni d’acqua da sottovasi, secchi e contenitori, utilizziamo repellenti e zanzariere e manteniamo puliti cortili e giardini”.