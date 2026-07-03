Cardiochirurgia e lavoro di squadra: il modello Legnano per i pazienti complessi

La gestione del paziente complesso rappresenta oggi una delle sfide più importanti della moderna cardiochirurgia. L’aumento dell’età media della popolazione e la presenza sempre più frequente di patologie concomitanti richiedono approcci terapeutici altamente specializzati, capaci di integrare competenze diverse e percorsi di cura personalizzati.

“In questo contesto – spiega il dott. Germano Di Credico, Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia e responsabile del Dipartimento Cardiovascolare dell’ASST Ovest Milanese – la Cardiochirurgia di Legnano si distingue per la capacità di affrontare casi ad elevata complessità clinica, offrendo soluzioni chirurgiche avanzate a pazienti che presentano contemporaneamente più patologie cardiovascolari e condizioni generali che aumentano il rischio operatorio”.

“La complessità di questi interventi richiede un lavoro di squadra – commenta il Direttore Sanitario dell’ASST Ovest Milanese, Valentino Lembo – che coinvolge cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti, intensivisti, perfusionisti e personale infermieristico altamente qualificato. Ogni caso viene discusso e valutato individualmente, con l’obiettivo di individuare il percorso terapeutico più appropriato e sicuro per il singolo paziente”.

“Particolarmente rilevante – conclude il Direttore Generale Francesco Laurelli – è il ruolo svolto dalla sanità pubblica nel garantire l’accesso a trattamenti di elevata specializzazione. La Cardiochirurgia di Legnano rappresenta un punto di riferimento per la gestione dei casi più complessi, mettendo a disposizione tecnologie avanzate, competenze professionali e percorsi assistenziali di alto livello. L’obiettivo è quello di offrire a ogni paziente una cura personalizzata, costruita sulle sue specifiche caratteristiche cliniche e sulle sue necessità, coniugando innovazione, sicurezza e qualità assistenziale”.