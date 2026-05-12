L’équipe del dottor Paolo Carlucci ha ricanalizzato una neoformazione tracheale gravemente occludente grazie alla collaborazione multidisciplinare.

L’equipe della Struttura Complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Legnano, diretta dal dottor Paolo Carlucci, afferente al Dipartimento di Medicina diretto dal Professor Antonino Mazzone, ha eseguito con successo nei giorni scorsi un delicato intervento di broncoscopia operativa con distruzione laser assistita di una neoformazione tracheale gravemente occludente.

Broncoscopia laser per salvare le vie aeree: intervento riuscito a Legnano

La procedura, effettuata in collaborazione con la Struttura di Anestesia Legnano diretta dalla dottoressa Maura Albicini e con la l’equipe di Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Pietro Gambitta, ha consentito la rapida ricanalizzazione delle vie aeree centrali e il recupero della normale funzione respiratoria del paziente.

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