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Quasi trecento persone hanno partecipato lunedì all’Auditorium di via Meda all’ultima tappa dei Lunedì rhodensi dell’Alimentazione diretti dal dottor Giovanni Seveso. Il direttore scientifico, dietologo e nutrizionista, è intervenuto insieme con il professor Giuseppe De Angelis, primario di Cardiologia all’Ospedale di Rho di Asst Rhodense, sul tema “Cuore a tavola: il cardiologo e il dietologo smascherano i falsi miti“. Insieme, i due professionisti hanno animato una serata davvero ricca di informazioni sul rapporto tra alimentazione e salute cardiovascolare.

La serata

Innanzitutto il dottor Giovanni Seveso ha esortato, quando si parla di salute, a fare riferimento esclusivamente a fonti serie, a ricerche scientifiche accreditate e non a informazioni attinte dai social. Quindi ha parlato di dosaggi corretti: “Non è che i carboidrati fanno male al cuore, contano qualità e quantità. Non è che, siccome l’olio di oliva è sano, ne posso usare quanto voglio, perché porta molte calorie”.

L’esperto ha sottolineato l’importanza “della somma delle scelte giornaliere”, invitando a “diffidare del marketing nutrizionale” e a considerare in primis le fibre, “che dovrebbero essere valutate intervento clinico per ridurre la mortalità”. Quanto ai cosiddetti super food, “non bastano a compensare una dieta sbagliata”.

Anche il professor Giuseppe De Angelis ha precisato che “tutto nelle comunicazioni sull’alimentazione è comandato dal business e che anche alcune ricerche talvolta subiscono il fascino del marketing”. Fra battute e aneddoti ha fatto capire che, di fronte a valori alti di colesterolo, “occorre considerare caso per caso e valutare il profilo di rischio per il singolo, perché ogni situazione è diversa. C’è chi può stare bene con il colesterolo alto, senza dover prendere nemmeno gli integratori, ma c’è chi deve prendere farmaci, anche se non gli piace l’idea, perché questo lo protegge”. Da parte sua grande attenzione a uno stile di vita sano, a terapie ottimali, a evitare gli eccessi nell’attività sportiva soprattutto dopo i 60 anni: “Si può vivere bene, concedendosi qualche sgarro, ma senza mai esagerare. Le diete spesso aiutano ma non risolvono, malattie come il diabete sono scritte nella genetica e le placche nelle arterie si formano per usura anche in una persona sana. Occorre evitare infiammazioni e questo lo si può fare stando attenti a zucchero, miele, caffè, alcol (non più di due bicchieri di vino o di un litro di birra a settimana), carni, cibi ricchi di conservanti. Quanto al fumo, è dannoso in maniera drammatica, come lo stress cronico”

Un consiglio? “Rispettare la regola dei diecimila passi al giorno. Perché camminare riduce gli eventi morte del 43 per cento. Camminate tanto e seguite le informazioni accreditate: le persone informate non sono suggestionabili”.

Le parole del sindaco

Il Sindaco Andrea Orlandi ha chiuso la serata ringraziando i due professionisti, il Vicesindaco Maria Rita Vergani, che cura l’organizzazione dei Lunedì dell’Alimentazione, e il folto pubblico che segue con interesse e con attenzione questi incontri, dedicati proprio alla “diffusione di una cultura seria, che permetta di orientare le scelte delle persone nel modo migliore, per migliorare il proprio benessere”.