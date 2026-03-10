Asst Ovest milanese all’avanguardia nell’Otorinolaringoiatria

La Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Legnano si conferma tra i centri di riferimento a livello nazionale per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’orecchio medio.

Il reparto ha registrato 238 procedure chirurgiche, posizionandosi tra i primi in Italia per volume e qualità delle prestazioni (Dati Agenas).

“L’ospedale di Legnano rappresenta uno dei punti di riferimento per la diagnosi e la cura della patologia dell’orecchio medio e non solo – dichiara il dott. Giovanni Colombo, Direttore della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria – Abbiamo sviluppato un sistema che consente di accogliere il paziente, seguirlo e studiarlo dal punto di vista audiologico insieme ai nostri audiometristi, integrando la possibilità di eseguire TAC ad alta risoluzione e risonanze specifiche in collaborazione con i colleghi radiologi”.

Un ruolo centrale è svolto anche dalla sala operatoria, dotata delle tecnologie più avanzate.

Il reparto di Legnano è inoltre impegnato nella formazione delle nuove generazioni di specialisti.

“Facendo parte di una importante realtà ospedaliera italiana, continuiamo a innovare sul piano scientifico e tecnologico. Grazie a stretti rapporti con le Università del territorio, abbiamo sviluppato un programma dedicato alla formazione di studenti, specializzandi e giovani specialisti, che consente loro di esercitarsi su preparati anatomici e arrivare in sala operatoria già con un’importante base pratica. I ragazzi hanno deciso di chiamare questo percorso formativo ‘Oto Team Legnano’”, spiega Colombo.

Le principali patologie trattate includono perforazioni della membrana timpanica, sordità da trasmissione con ricostruzione della catena degli ossicini, otosclerosi, timpanosclerosi e colesteatoma. “Stiamo utilizzando materiali bioattivi innovativi e nuove biotecnologie che ci permettono di ottenere risultati eccellenti”, aggiunge il Direttore.