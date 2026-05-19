Apre un nuovo punto prelievi sul territorio del Comune di Santo Stefano Ticino. Il servizio promosso dall’Asst Ovest Milanese in collaborazione con il Comune partirà dal prossimo martedì 26 maggio con l’obiettivo di garantire la massima accessibilità alle prestazioni di prelievo ematico, in particolare per i cittadini fragili e con difficoltà di spostamento.

Apre un nuovo punto prelievi di Asst Ovest Milanese

L’attività, organizzata dal Distretto Magentino diretto dalla dottoressa Angelamaria Sibilano, in collaborazione con la Struttura Complessa Laboratorio Analisi del dottor Sergio Finazzi, è svolta dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) e dagli Infermieri della Unità di Continuità Assistenziale (UCA) della Casa di Comunità di Magenta, coordinati dalla Responsabile DAPSS Distretto Magentino e Casa di Comunità dottoressa Miriam Giamboni.

Cadenza bisettimanale e modalità di prenotazione

I prelievi vengono eseguiti nei locali messi a disposizione dal Comune di Santo Stefano Ticino in via Piave 9, a uso esclusivo del personale durante le giornate dedicate.

Il servizio sarà attivo ogni martedì, con cadenza quindicinale, dalle ore 8.30 alle 10, con la possibilità di accogliere fino a 12 assistiti per giornata. L’accesso è aperto a tutti i cittadini.

L’attività risponde all’esigenza di garantire la continuità del servizio di prelievo nei Comuni in cui l’attività era precedentemente assicurata da Enti Privati Accreditati e dismessa a seguito della riorganizzazione prevista dal Decreto regionale n. 2197 del 16/02/2023, oltre a diffondere e valorizzare le attività sociosanitarie offerte dalla Casa di Comunità di Magenta nel territorio.

Per accedere al servizio, è necessario inviare la prescrizione medica e la documentazione richiesta almeno sette giorni prima rispetto alla data del prelievo all’indirizzo e‑mail distretto.magenta@asst-ovestmi.it, indicando i propri recapiti telefonici. Sarà poi un operatore della Casa di Comunità a contattare l’utente per programmare l’appuntamento e fornire tutte le indicazioni utili.

Il giorno del prelievo, l’infermiere consegna la documentazione relativa al ritiro referto e al pagamento dell’eventuale ticket tramite PagoPA. I referti, firmati digitalmente, saranno disponibili nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e potranno essere ritirati anche presso il Medico di Medicina Generale, previo accordo, oppure presso la Farmacia comunale convenzionata o le sedi di ritiro referti dell’ASST Ovest Milanese.

I commenti