Apre la Casa di Comunità a Settimo

Dal 9 aprile è aperta la nuova Casa di Comunità di Settimo Milanese.

L’annuncio di Asst

Un servizio in più fornito da ASST Rhodense al territorio, per far fronte a quelle che sono le esigenze dei cittadini, che possono accedere alla CdC senza prenotazione e rivolgersi al PUA (Punto Unico di Accesso) per la presa in carico dei bisogni socio sanitari. Il PUA infatti ha una funzione di accoglienza, orientamento, prima valutazione del bisogno di salute della persona ed eventuale presa in carico della situazione.

Punto di accesso unico

L’accesso al PUA è libero, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20. Per informazioni è possibile chiamare il numero 02 99430 8434 oppure scrivere alla mail puasettimo@asst-rhodense.it Nella Casa di Comunità è inoltre attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, l’Ambulatorio Medico Territoriale a cui possono rivolgersi tutti i cittadini, sia quelli che non hanno il Medico di Assistenza Primaria sia quelli che hanno bisogno di un medico in orari nei quali il proprio non effettua ricevimento.

Casa di Comunità

Nella struttura sono poi attivi ambulatori di medicina specialistica, diagnostica ambulatoriale, oltre all’ambulatorio infermieristico, a cui i cittadini possono accedere direttamente, con impegnativa del medico oppure su prenotazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP). Altri servizi attivi sono il Punto Prelievi, con accesso diretto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 07:30 alle 10 (escluso festivi) e il servizio vaccinazioni, rivolto ad adulti, adolescenti ed infanzia, con accesso solo su appuntamento, prenotando telefonicamente al Call Center 800.671.671.

Rinnovata l’attenzione anche ai servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali negli adulti (Centro Psicosociale CPS) e alle attività consultoriali, che offrono consulenze/colloqui sociali, appuntamenti psicologici, spazi mamma-bambino e spazi riservati agli adolescenti.

Con l’apertura della CdC di Settimo sono attualmente cinque le Case di Comunità attivate dall’ASST Rhodense, ovvero quelle di Garbagnate Milanese, Bollate, Paderno e Corsico.