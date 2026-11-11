Anziani fragili, tre incontri gratuiti su diritti e tutele

Dall’indennità di accompagnamento alle agevolazioni per i caregiver, fino all’amministrazione di sostegno: appuntamenti il 18 e 25 novembre e il 2 dicembre.

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Un ciclo di tre incontri gratuiti per approfondire strumenti, opportunità e tutele a sostegno degli anziani fragili.

Anziani fragili, incontri per famiglie e caregiver

Lo Sportello Assistenti familiari dell’Ufficio di Piano del Magentino, in collaborazione con Eureka! Cooperativa Sociale e Associazione InCerchio, promuove l’iniziativa «I diritti delle persone anziane fragili: incontri aperti alla cittadinanza», un percorso informativo rivolto direttamente alle persone anziane, ai loro familiari e ai caregiver. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a Magenta, in Casa Giacobbe (via 4 Giugno 80), nella fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 16.30, e saranno condotti dalla dottoressa Cristina Andreetto dell’Associazione InCerchio per le persone fragili.

Il calendario degli appuntamenti

Il calendario prenderà il via mercoledì 18 novembre con l’incontro intitolato «Il nuovo accertamento di disabilità e i possibili benefici economici», dedicato all’indennità di accompagnamento e al buono assistenza familiare. Il percorso proseguirà mercoledì 25 novembre con l’appuntamento «Le agevolazioni lavorative per il familiare caregiver», durante il quale verranno illustrate le condizioni di accesso e le soluzioni per la conciliazione tra lavoro e cura. L’ultimo incontro è in programma mercoledì 2 dicembre sul tema «L’amministrazione di sostegno: che cos’è e quando attivarla», un approfondimento pratico per capire quando questa figura diventa utile, come avviare la procedura e quale sia il ruolo dell’amministratore.

Come partecipare

La partecipazione all’intero ciclo è gratuita. Per iscriversi è sufficiente inquadrare il qr code riportato sul volantino dell’evento, mentre per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 351.8936989 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo domiciliarita@coopeureka.it.