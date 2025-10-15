Antinfluenzale, domenica 19 ottobre l’open day vaccinale

L’Asst Ovest Milanese propone una giornata dedicata alle vaccinazioni antiinfluenzali, alle quali vengono affiancate, in base alle fasce d’età e alle indicazioni mediche, le vaccinazioni anti Covid19, anti pneumococco e contro l’herpes zoster.

Una giornata dedicata alla vaccinazione antinfluenzale

L’appuntamento è fissato per domenica 19 ottobre dalle 9 alle 13 in tutti gli ospedali dell’Asst: a Magenta al Centro Prelievi del Fornaroli in via al Donatore di sangue 50; a Legnano all’ospedale vecchio di via Candiani; al Cantù di piazza Mussi ad Abbiategrasso; e all’ospedale di Cuggiono di via Badi 4. Per aderire alla campagna vaccinale, si può effettuare direttamente la prenotazione sul sito https://prenotasalute.regione.lombardia.it.

“Vaccinarsi è un concreto atto di responsabilità”

Il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti afferma:

“La vaccinazione è la difesa più efficace contro la diffusione dei virus e batteri e le loro complicanze. È importante aderire alla campagna avviata da Regione Lombardia al fine di proteggere noi stessi e le persone che ci stanno accanto. Vaccinarsi, quindi, non è solo una scelta personale, ma un concreto atto di responsabilità”.

“Ci si potrà vaccinare anche contro le varianti del Covid19”

Cesario Barbato, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie infettive, aggiunge:

“Durante l’open day proporremo innanzitutto quella antinfluenzale, alla quale può sottoporsi tutta la popolazione, così come il vaccino contro le nuove varianti del Covid19 che, sebbene con intensità diversa, rappresentano ancora la seconda causa di contagio”.