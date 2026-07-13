L’estate è il momento ideale per rallentare, rilassarsi e concedersi un po’ di sano divertimento.

Enigmistica smart, Venerdì in regalo con i nostri giornali

Da venerdì 17 luglio con i nostri settimanali Settegiorni Rho, Settegiorni Alto Milanese, Settegiorni Bollate e Settegiorni Magenta torna in omaggio Enigmistica Smart: un magazine di 48 paginericco di giochi pensati per tutte le età.

Cruciverba, sudoku, anagrammi, rebus, rompicapo e tanti altri passatempi vi accompagneranno anche quest’anno durante le vacanze, ma anche nelle pause della quotidianità. È il compagno ideale per un viaggio in treno o in aereo, una giornata al mare, in montagna o semplicemente per qualche momento di relax a casa.

I contenuti

Carta e matita alla mano, Enigmistica Smart è un modo piacevole per staccare dagli schermi, allenare la mente e divertirsi da soli oppure insieme ad amici e familiari. E se qualche schema dovesse mettervi in difficoltà, niente paura: nelle ultime pagine troverete tutte le soluzioni… ma cercate di non sbirciare!

Buona estate e buon divertimento con Enigmistica Smart, il regalo che i nostri giornali hanno pensato per rendere ancora più piacevoli le vostre giornate. Correte in edicola!