Rugby Parabiago Cares: sport, inclusione e impatto sociale

L’obiettivo è chiaro: integrare i valori dello sport con progetti educativi e sociali

Fondata nel 2021 come impresa sociale, Rugby Parabiago Cares nasce dall’esperienza quasi ottantennale della società sportiva Rugby Parabiago, attiva dal 1948 sul territorio dell’Alto Milanese. L’obiettivo è chiaro: integrare i valori dello sport con progetti educativi e sociali, contribuendo al benessere delle persone e alla riduzione delle disuguaglianze, in linea con gli Obiettivi 3 e 10 dell’Agenda 2030.

Cristiano Bienati e Giampiero Grimoldi guidano la società, supportati da professionisti qualificati che assicurano la qualità educativa e pedagogica dei programmi. Rugby Parabiago Cares si propone quindi come partner affidabile per le aziende interessate a sostenere progetti sociali concreti e misurabili.

Progetti principali

Educare in Campo 2.0: favorisce integrazione e benessere dei bambini partecipanti alle attività sportive di Rugby Parabiago. Il progetto coinvolge professionisti che supportano tecnici, famiglie e staff della società sportiva. Include anche un servizio di ascolto pedagogico per i genitori.

Coach di Quartiere: offre attività sportive gratuite per bambini che non possono praticare sport strutturato. Giovani volontari formati, i “Coach di Quartiere”, organizzano pomeriggi di gioco all’aperto, portando i bambini direttamente dalle scuole ai parchi, promuovendo inclusione, divertimento e socializzazione.

Rugby Oltre: dedicato a soggetti con disturbi dello spettro autistico o altre disabilità. Lo sport diventa uno strumento per migliorare capacità motorie, cognitive e sociali. Coinvolge circa 100 utenti in collaborazione con sette cooperative locali.

Rugby Integrato: consente a bambini con difficoltà o disabilità di giocare insieme ai coetanei in gruppi misti. Allenatori specializzati adattano le attività alle esigenze di ciascun bambino, garantendo inclusione e partecipazione attiva.

Attività educative complementari: doposcuola, campi estivi, attività di motricità nelle scuole, Accademia sportiva per ragazzi italiani e stranieri.

Collaborazioni con realtà sociali e ospedaliere: tra cui Rugby in Ospedale, Golfini Rossi, Dynamo Camp, Comitato Maria Letizia Verga, toccati.it, ALLEducando, Avis, 600 battiti per la Tin, Filo Rosa Auser Centro Antiviolenza e In Viaggio con Fede.

Valore per le aziende

Rugby Parabiago Cares rappresenta un’opportunità concreta per le aziende che desiderano investire in iniziative sociali con un impatto misurabile sul territorio. Grazie all’integrazione di sport, educazione e inclusione: