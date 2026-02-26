La Garbenspurghi Srl: sostenibilità, tecnologia e professionalità

L’azienda è guidata da Duilio Capasso, figlio di uno dei fondatori, affiancato da un team giovane e preparato

Attiva da oltre 50 anni sul territorio, La Garbenspurghi Srl si distingue per sostenibilità, innovazione tecnologica e trasparenza, diventando un punto di riferimento affidabile per aziende, condomini e privati. L’azienda è guidata da Duilio Capasso, figlio di uno dei fondatori, affiancato da un team giovane e preparato, tra cui la figlia Giulia Capasso per l’amministrazione, Chiara Primavera per i rapporti coi clienti e Marco De Simone per la parte tecnica.

«Il lavoro dello spurghista è prima di tutto una missione – spiega Duilio Capasso –. Un’attività che può davvero fare la differenza per la salubrità delle città e la sicurezza dei cittadini, e che richiede professionalità e aggiornamento continuo».

Punti di forza

Esperienza e affidabilità: oltre mezzo secolo di attività, con un approccio orientato alla qualità e alla cura del cliente.

Team specializzato: sei squadre operative sul campo e cinque persone in ufficio, pronte a intervenire tempestivamente h24, garantendo continuità e rapidità d’intervento.

Trasparenza e correttezza: comunicazione chiara, prezzi competitivi e assenza di “sciacallaggio” nelle emergenze, tutelando i clienti con tariffe e servizi equi.

Innovazione tecnologica: strumenti all’avanguardia per videoispezioni 4.0, stasatrici ad alta frequenza, aspirazione combinata con acqua ad alta pressione, termocamere e geofoni per individuare perdite senza interventi invasivi.

Servizi offerti

Manutenzione ordinaria e gestione delle emergenze, con interventi mirati e personalizzati.

Ricerca e risoluzione delle perdite in tubazioni, con strumenti avanzati per ridurre al minimo i danni e gli interventi invasivi.

Pulizia e svuotamento condotti in un unico intervento, grazie alla combinazione di tecnologie di aspirazione e idropulizia.

Servizio completo e sostenibile, progettato per ridurre i consumi energetici, ottimizzare le risorse e rispettare l’ambiente.

Sostenibilità e responsabilità sociale

La Garbenspurghi Srl pone particolare attenzione alla tutela ambientale:

Rispetto delle normative ambientali e procedure interne per minimizzare rischi e impatti.

Utilizzo di mezzi innovativi, incluso un nuovo camion a metano, per ridurre emissioni e consumi.

Preparazione di un bilancio ambientale interno per valutare emissioni, consumi elettrici e mobilità aziendale.

L’azienda è attenta anche al benessere della comunità e dei propri lavoratori:

Donazioni annuali a diverse associazioni benefiche in occasione delle festività.

Polizze assicurative per dipendenti, garantendo accesso rapido a cure mediche in caso di infortuni o malattie.

Tecnologia e innovazione

L’impiego di tecnologie avanzate è il cuore dell’attività:

Videoispezioni 4.0 per individuare con precisione la posizione dei problemi nelle tubazioni.

Stasatrici ad altissima frequenza, potenti e sicure, per rimuovere ostruzioni importanti.

Termocamere, geofoni e kit per prove di tenuta per rilevare perdite nascoste senza rompere muri o pavimenti.

Flotta versatile di mezzi, dai più piccoli per ambienti stretti ai più grandi per interventi complessi, combinando efficienza e sostenibilità.

Grazie a questi strumenti, l’azienda garantisce interventi rapidi, mirati e sostenibili, basati su dati concreti e sull’esperienza consolidata del team.

Impegno e futuro

La Garbenspurghi Srl guarda al futuro con un approccio concreto e responsabile, combinando professionalità, innovazione e sostenibilità ambientale. L’azienda non si limita a fornire servizi di qualità, ma si impegna a migliorare continuamente processi, strumenti e competenze, per garantire interventi sempre più efficaci e rispettosi dell’ambiente.

L’obiettivo è chiaro: essere un punto di riferimento affidabile e moderno, capace di rispondere alle esigenze di clienti privati, aziende e comunità, anticipando le sfide future del settore. Questo impegno si traduce in tecnologie avanzate, formazione continua del personale e attenzione alla sostenibilità, elementi che permettono di coniugare sicurezza, efficienza e innovazione in ogni servizio offerto.