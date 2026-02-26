Indutex: mezzo secolo di sicurezza e innovazione

Indutex ha sempre puntato sull’innovazione, sviluppando tessuti tecnici di nuova generazione e dispositivi per rischi chimici, biologici e nucleari

Fondata nel 1977 da Mario Carlo Rossin a Magenta, Indutex si è affermata come punto di riferimento internazionale nella produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e abbigliamento monouso per ambienti a elevata esigenza di sicurezza e controllo della contaminazione.

Oggi l’azienda impiega circa 700 collaboratori tra Europa e Tunisia e produce una gamma di soluzioni che copre settori farmaceutico, chimico, petrolchimico e laboratori di polizia scientifica, con un volume annuo di circa 700mila kit sterili, destinato a crescere fino a un milione di unità nei prossimi tre anni.

Innovazione continua e investimenti strategici

Indutex ha sempre puntato sull’innovazione, sviluppando tessuti tecnici di nuova generazione e dispositivi per rischi chimici, biologici e nucleari. Negli anni l’azienda ha introdotto le prime tute certificate per protezione biologica (2002), ampliando progressivamente la specializzazione in contesti complessi.

Gli investimenti strategici previsti per la primavera 2026 comprendono:

Ampliamento della camera bianca di Corbetta da 120 a 400 m², cuore della produzione di kit sterili.

Realizzazione di un nuovo magazzino di 2.000 m² per ottimizzare la logistica delle materie prime destinate ai siti produttivi in Romania e Tunisia.

Questi interventi mirano a ridurre i tempi di stoccaggio, aumentare la capacità produttiva e garantire una distribuzione più efficiente, rispondendo alla crescente domanda, soprattutto nel settore farmaceutico.

Un modello resiliente e internazionale

Paolo Maria Rossin, Presidente e CEO, sottolinea come il successo di Indutex derivi dalla gestione interna completa della filiera, dalla progettazione alla distribuzione, e dalla capacità di sviluppare tessuti su ricetta interna o in collaborazione con terzisti selezionati.

L’azienda si distingue inoltre per la sostenibilità e la sicurezza dei lavoratori, integrando innovazione tecnologica con attenzione all’ambiente e alle normative internazionali.

In un contesto di crescente domanda di dispositivi specializzati per la protezione personale, Indutex conferma la sua leadership internazionale, offrendo soluzioni affidabili, sicure e tecnologicamente avanzate, capaci di anticipare le esigenze del mercato.