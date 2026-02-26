ACM Promotion: personalizzazione e comunicazione visiva

Fondata nel 2008 a Santo Stefano Ticino da Massimo Miraglia, ACM Promotion nasce come piccolo progetto imprenditoriale, costruito passo dopo passo con gradualità e lungimiranza. Dall’iniziale produzione di biglietti da visita, l’azienda ha saputo interpretare le esigenze delle imprese, ampliando la propria offerta fino a diventare oggi un punto di riferimento nel settore della personalizzazione aziendale e della comunicazione visiva.

«All’inizio ci limitavamo a piccoli lavori grafici, ma abbiamo presto capito che le aziende necessitavano di un supporto più completo per costruire la propria immagine», racconta Massimo Miraglia. Questo approccio ha guidato ACM Promotion nella creazione di soluzioni su misura, capaci di valorizzare il marchio dei clienti e rendere ogni brand riconoscibile e coerente.

Le aree di attività

Segnaletica e decorazioni: fornitura, posa e installazione di insegne luminose, decorazione di automezzi e vetrine, applicazione di pellicole termiche sui vetri.

Gadget e materiale promozionale: progettazione e realizzazione di articoli personalizzati per fiere, eventi, welcome kit e corporate gifting, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla personalizzazione interna.

Abbigliamento da lavoro personalizzato: collaborazione con marchi leader come U-Power, Diadora Utility, Sotto-zero, JRC e Rossini, con personalizzazione interna di stampe e ricami.

Abbigliamento sportivo e promozionale: partnership con Zeus, Mizuno, Givova, Joma e Cama, con un’offerta completa di capi, scarpe antinfortunistiche, coppe, medaglie e trofei celebrativi.

Consulenza e immagine coordinata: progettazione di biglietti da visita, volantini, bloc-notes e altri strumenti per rafforzare l’identità del brand.

Sedi e crescita

Nel 2023 ACM Promotion ha inaugurato l’ACM Store di Magenta, uno spazio di 250 metri quadri dedicato alla vendita e alla prova dei prodotti. Lo store nasce dalla collaborazione con Christian Miraglia, figlio di Massimo, ed è pensato come showroom esperienziale per aziende, associazioni e squadre sportive. Dopo tre anni, lo store avvia un percorso autonomo e diventerà la nuova realtà Miraglia Abbigliamento Personalizzato, guidata da Christian Miraglia.

La sede operativa di ACM Promotion a Santo Stefano Ticino continua a garantire controllo del processo produttivo e rapidità nelle consegne.

L’azienda opera su tutto il territorio nazionale e all’estero, servendo clienti di diversi settori, dal chimico all’automotive.

Il 2025 si è chiuso con un fatturato di 900 mila euro, mentre l’obiettivo per il 2026 è raggiungere i 2 milioni di euro, anche grazie alla nuova attività commerciale.

Andrea Miraglia, secondo figlio di Massimo, è entrato in azienda un anno fa, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla crescita futura della società.

Valore per le aziende

Offrire prodotti e servizi personalizzati che rafforzano l’identità del brand.

Creare strumenti di comunicazione strategica per fidelizzare clienti e coinvolgere collaboratori.

Garantire rapidità, qualità e precisione grazie alla produzione interna di tutti i capi e articoli.

Supportare aziende, squadre sportive, associazioni ed eventi con soluzioni su misura, dalla vendita diretta alle forniture all’ingrosso.

ACM Promotion rappresenta oggi un partner affidabile per chi desidera trasformare ogni iniziativa di comunicazione in un’esperienza concreta, visibile e personalizzata, con lo sguardo rivolto al futuro e una solida esperienza familiare alle spalle.