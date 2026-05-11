Cgil, Cisl e Uil del territorio hanno organizzato un dibattito tra candidati di Legnano per lunedì 18 maggio alle 10.30

Un confronto pubblico tra i candidati sindaci della città di Legnano sui temi del welfare territoriale, della qualità del lavoro e dello sviluppo sociale della comunità locale. Questo quanto hanno organizzato le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil del territorio.

Welfare territoriale, lavoro e sociale i sindacati interrogano i candidati sindaco

L’iniziativa è fissata per lunedì 18 maggio alle ore 10.30 al Palazzo Leone da Perego.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto democratico e partecipazione pubblica su alcune delle principali sfide che interessano la città: politiche sociali, servizi alla persona, sostegno alle fragilità, casa, trasporti, sicurezza sul lavoro, occupazione di qualità e prospettive di sviluppo del territorio.

Lo strumento

Attraverso domande e approfondimenti sui temi della contrattazione sociale e delle politiche del lavoro, Cgil, Cisl e Uil intendono offrire alla cittadinanza uno spazio utile per conoscere le proposte e le visioni dei candidati rispetto al futuro di Legnano. Le organizzazioni sindacali ribadiscono la necessità di mettere al centro dell’azione amministrativa il lavoro dignitoso, la coesione sociale e la tutela delle persone, rafforzando il ruolo del welfare locale come strumento fondamentale di equità e inclusione.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle associazioni, al mondo del lavoro e del volontariato.