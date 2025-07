Voucher sport per le famiglie

Sostegno

Fino all’8 settembre è possibile presentare domanda per ottenere i voucher sport, i contributi messi a disposizione dal Comune per sostenere la spesa d’iscrizione ai corsi sportivi per l’anno 2025/2026

Il Comune di Pero ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione dei Voucher Sport destinati alle famiglie residenti nel Comune, con l’obiettivo di favorire

l’accesso allo sport per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni e sostenere al tempo stesso le associazioni sportive attive sul territorio.

La scelta

L’iniziativa, approvata con deliberazione della Giunta comunale 53 del 4 giugno 2025, mette a disposizione un fondo di 15.000 euro, utile a coprire in parte o del

tutto i costi di iscrizione a corsi sportivi per la stagione 2025/2026.

Con questo bando, l’Amministrazione comunale di Pero rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione e del diritto allo sport, riconosciuto come strumento

fondamentale per la crescita e il benessere dei più giovani.

A chi è rivolto

Il Voucher sport è un contributo offerto dal Comune di Pero alle famiglie residenti nel Comune, per la promozione della pratica sportiva per il minori di età compresa

tra i 4 e i 17 anni compiuti nel 2025, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: ISEE per prestazioni a favore di minorenni inferiore o pari a 15.000, minori per i quali la richiesta di avviamento allo sport sia inserita nel piano educativo individualizzato oppure nel piano didattico personalizzato elaborato dalla scuola a favore di ragazzi con bisogni educativi speciali (attestazione dell’ICS), minori per i quali l’iscrizione a corsi sportivi sia avanzata dal servizio sociale quale obiettivo del progetto sociale da realizzare con il nucleo (attestazione del servizio sociale di base).

Per poter accedere alla misura Voucher, è necessario scegliere un corso sportivo organizzato da una delle associazioni che hanno formalmente aderito all’iniziativa

Voucher Sport 2025/2026, elencate nel bando. Sarà inoltre possibile scegliere corsi di nuoto presso gli impianti natatori del territorio.

Quest’anno, per i richiedenti con ISEE inferiore a 6.000 euro, l’importo del voucher è stato elevato al valore massimo di 350 euro.

Come si richiede

Le famiglie potranno scegliere un corso tra quelli proposti dalle associazioni aderenti all’iniziativa e presentare domanda entro le 12 dell’8 settembre 2025.

La domanda, compilata in ogni sua parte e corredata della dichiarazione ISEE in corso di validità, dovrà essere presentata esclusivamente attraverso lo Sportello

telematico del Comune di Pero, nella sezione “Tempo libero, sport e cultura – chiedere la concessione di voucher per l’iscrizione a corsi sportivi”.

Il Comune stilerà una graduatoria sulla base del valore ISEE dichiarato in fase di domanda, dal minore al maggiore. Il contributo sarà erogato direttamente

all’associazione sportiva, una volta confermata l’iscrizione, oppure alla famiglia nel caso in cui questa avesse scelto l’iscrizione a un corso di nuoto o avesse già pagato

la quota di iscrizione.