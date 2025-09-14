«Vogliamo sicurezza, togliete le panchine in piazza Libertà»

«Vogliamo più sicurezza in piazza Libertà e nella zona della stazione, togliete le panchine» Mozione urgente, protocollate nella tarda mattinata di giovedì, dal gruppo cittadino di Forza Italia.

“Negli ultimi tempi la situazione è peggiorata, al punto che la zona è diventata letteralmente invivibile”

«Da diversi anni, la zona della Stazione di Rho è interessata da una condizione di degrado e, più in generale, di totale abbandono (sporcizia ovunque, aiuole incolte, assenza totale di controlli – affermano Gaspare Rizzo e Daniele Paggiaro – oltre a questo, si sono susseguiti diversi episodi criminosi, quali risse, rapine, violenza, accoltellamenti (spesso documentati dalla stampa locale e anche nazionale), un ripetersi quasi quotidiano di fatti che fanno vivere e percepire ai cittadini che vi abitano, o anche solo transitano in questo punto cruciale della Città, paura e angoscia. Negli ultimi tempi la situazione è peggiorata, al punto che la zona è diventata letteralmente invivibile, con conseguenze disastrose sulla percezione di insicurezza, senza trascurare il danno a livello economico di tutta la popolazione per la perdita di valore degli immobili»

Gente che usa le piante come orinatoio e persone che bivaccano con bottiglie di birra, vino e alcolici

Rappresentanti di Forza Italia che nella mozione hanno anche elencato la presenza di personaggi strani «capita tutti i giorni di vedere uomini che, esibendo in pubblico le proprie intimità e commettendo un reato, utilizzano le piante della Piazza Libertà come orinatoio (sono state raccolte da molti cittadini le fotografie che documentano tale usanza) – affermano Paggiaro e Rizzo – una criticità chiave di quanto sopra è determinata dalla accresciuta e crescente presenza di assembramenti di persone, le quali – soprattutto nei fine settimana – utilizzano le panchine della Piazza Libertà per bivaccare muniti di bottiglie di birra, vino e alcolici vari (che abbandonano poi per terra, sui marciapiedi e nelle aiuole), ubriacandosi, urlando, intimorendo i passanti, disturbando la quiete pubblica con musica a volumi che superano la normale tollerabilità, e rendendosi infine responsabili delle numerose condotte penalmente rilevanti sopra descritte; il tutto con scarsi ed inefficaci controlli da parte della Polizia Locale, che quasi mai destina posti di controllo e di stazionamento nella Piazza»

“Chiediamo all’amministrazione di effettuare una operazione anti-bivacco”

I rappresentanti di Forza Italia, prendendo spunto di quanto avvenuto poche settimane fa a Casalpusterlengo, dove il sindaco ha disposto la rimozione delle panchine poste in luoghi adiacenti alla stazione ferroviaria, e ciò al fine di prevenirne un utilizzo improprio, volto solo al bivacco e al degrado, con conseguente violazione del decoro pubblico e delle regole di convivenza. Tale operazione è stata definita “anti-bivacco”; chiudendo la mozione protocollata nella mattinata di giovedì, hanno chiesto all’amministrazione comunale di attivarsi con solerzia al fine di avviare un’operazione “anti-bivacco” a Rho, iniziando in particolare dalla Piazza Libertà, con l’eliminazione di tutte le panchine ivi presenti e con previsione di un controllo stabile da parte della Polizia Locale, soprattutto in orari pomeridiani dalle 16 alle 20 e nei fine settimana.