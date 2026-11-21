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“Viviamo le città” per rilanciare il commercio. Il progetto anche a Nerviano.

“Viviamo le città” per rilanciare il commercio

Il Comune di Nerviano aderisce a “Viviamo le città”. Un negozio aperto significa servizi, persone che si incontrano, una strada frequentata e un territorio più vivo. Da questa consapevolezza nasce il protocollo d’intesa per la rigenerazione urbana e la vitalità delle economie di

prossimità, sottoscritto a Rho dal Comune e da Confcommercio Rho. A firmare l’accordo sono stati l’assessore al Territorio, Ambiente e Suap Enrico Fontana e il presidente di Confcommercio Rho Carlo Alberto Panigo, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Viviamo le città – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”. All’incontro hanno partecipato anche altri sindaci e assessori del territorio condividendo la necessità di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni locali e rappresentanti del commercio.

Il progetto

Il protocollo avvia un percorso di collaborazione che parte dalla conoscenza della realtà locale: censire i locali sfitti, condividere i dati disponibili e individuare le aree commerciali da valorizzare o rivitalizzare. Su queste basi, Comune e Confcommercio potranno valutare un Piano d’azione territoriale, con interventi mirati e risultati da verificare nel tempo.

“Siamo convinti che la tutela e il rilancio del commercio di prossimità richiedano infatti collaborazione, ascolto e progettualità – afferma Fontana – In questa direzione si inseriscono anche il percorso che ci ha portato alla costituzione del Distretto urbano del Commercio e la partecipazione del Comune al bando regionale; strumenti attraverso i quali vogliamo rafforzare la rete delle attività commerciali, sostenere il tessuto economico locale e promuovere nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio”.