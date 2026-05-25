Vittuone sceglie il centrodestra e si affida ad Elena Comerio

Portacolori della lista Uniti per Fare (sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati) ha incassato circa 2mila voti. La sindaca uscente Laura Bonfadini ne ha raccolti circa 1.300.

Vittuone sceglie di cambiare e dà fiducia alla candidata del centrodestra Elena Comerio.

La nuova sindaca è Elena Comerio

È lei, portacolori della lista Uniti per Fare (sostenuta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati), la nuova sindaca del paese, eletta con circa 2mila voti. Laura Bonfadini, sindaca uscente ricandidata alla guida del centrosinistra con la lista civica ViviAmo Vittuone (sostenuta da Pd, Avs, Movimento 5 Stelle, Sinistra di Vittuone e Italia Viva/Casa Riformista), ha invece raccolto circa 1.300 consensi.

Vittoria netta su Laura Bonfadini

Una vittoria netta dunque per la candidata di Uniti per Fare, che si appresta a indossare la fascia tricolore e a guidare un nuovo esecutivo cittadino dopo l’esperienza (finita malissimo) nella Giunta Bonfadini: Comerio infatti era stata nominata assessore alle Pari opportunità, Istruzione e Politiche giovanili nel dicembre 2021, per poi essere “silurata” nel giugno 2024, quando Bonfadini le aveva ritirato le deleghe per “divergenze sulle priorità amministrative” e per “mancanza di collegialità nella Giunta”.