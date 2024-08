Vittuone, il sindaco nomina Francesca Ceriani nuovo assessore

Il sindaco di Vittuone Laura Bonfadini ha questa settimana nominato il nuovo assessore esterno con deleghe all’Istruzione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e Comunicazione Istituzionale. A sedere in Giunta sarà la 31enne Francesca Ceriani, laureata in Lettere Moderne, già insegnante e giornalista e attualmente impiegata presso il Comune di Cornaredo. La nomina di Ceriani arriva a due mesi di distanza dalla revoca delle deleghe all'ex assessore Elena Comerio.

Vittuone, Francesca Ceriani nuovo assessore

La decisione è stata subito commentata dal neo assessore Ceriani con le seguenti parole:

“Per me è un onore poter operare per il Comune in cui sono cresciuta. Non sarà un compito semplice, ne sono consapevole, ma ho deciso di accettare la proposta della sindaca Laura Bonfadini spinta dalla passione che da sempre mi anima per la politica, la pubblica amministrazione e il bene comune. Conosco la sindaca Bonfadini da oltre dieci anni: ci lega un rapporto di fiducia e stima, basi solide sulle quali costruire una proficua collaborazione”.

Ceriani ha poi elencato le prime azioni amministrative da intraprendere di questo suo nuovo mandato assessorile:

“È mia intenzione incontrare a breve la preside dell'Istituto omnicomprensivo, dottoressa Maria Manfredino. Inoltre, con il responsabile dell’Ufficio Tecnico, farò una valutazione in merito alle necessità all'interno delle nostre strutture scolastiche. Mi piacerebbe poi incontrare, in collaborazione con chi se ne occupa nell’ambito dell’amministrazione, le persone e le associazioni che possono collaborare con l'assessorato che ricopro. Vorrei instaurare, insieme agli altri amministratori, un rapporto di collaborazione e di scambio con tutti i Vittuonesi che desiderano impegnarsi per il nostro territorio e che possono apportare un contributo per migliorare il nostro Comune in termini di servizi, decoro e socialità. Sono convinta che soltanto agendo insieme si possano realizzare gli obiettivi prefissati. C'è tanto lavoro da fare, i progetti da terminare e quelli da iniziare sono parecchi, ma sono sicura che nei prossimi mesi riusciremo a raggiungere degli ottimi risultati".

Ridistribuite le deleghe in giunta

Contestualmente alla nomina della nuova assessora, la sindaca Bonfadini ha redistribuito le deleghe tra gli assessori Roberto Cassani e Angelo Poles. A quest'ultimo sono state attribuite le deleghe relative al Verde Pubblico e ai Servizi ecologici. Come spiegano dalla giunta: