Viaggio dentro il termovalorizzatore per la nuova Giunta

Sindaco e assessori hanno approfondito il ciclo dei rifiuti e visto le opere del revamping, dal teleriscaldamento alle nuove griglie di combustione.

La nuova Giunta di Legnano entra nel termovalorizzatore di Busto Arsizio per conoscere da vicino il funzionamento dell’impianto, seguire il percorso dei rifiuti e vedere lo stato di avanzamento dei lavori di revamping.

Viaggio nel termovalorizzatore

È stato questo l’obiettivo della visita istituzionale del sindaco Lorenzo Radice e di una delegazione dell’Amministrazione comunale all’impianto Neutalia. Per i neoassessori, in particolare, l’incontro ha rappresentato l’occasione per approfondire direttamente il funzionamento della struttura, i sistemi di controllo e monitoraggio e il percorso seguito dai rifiuti all’interno del ciclo di gestione. La visita si inserisce nel percorso di apertura e confronto avviato da Neutalia con le istituzioni e gli stakeholder del territorio. Un percorso che aveva visto, nel luglio scorso, anche la visita di una delegazione di Anci, accompagnata dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e dai suoi collaboratori.

Il revamping entra nel vivo

Ad accogliere gli amministratori legnanesi sono stati i vertici di Neutalia, che hanno accompagnato la delegazione all’interno dell’impianto illustrando le diverse fasi del processo, gli aspetti tecnici e ambientali e il ruolo del recupero energetico nella gestione integrata dei rifiuti. Particolare attenzione è stata dedicata ai lavori della Fase 1 del revamping, con la delegazione che ha potuto vedere alcune delle opere attualmente in corso. Tra queste ci sono l’installazione della nuova stazione di scambio al servizio del teleriscaldamento, la realizzazione della struttura di carpenteria metallica del futuro edificio Dcs, dedicato alla sezione automazione e controllo, la posa delle tubazioni di collegamento dello scarico della turbina ai condensatori e le nuove griglie di combustione con la nuova gondola.

I lavori, spiegano da Neutalia, stanno entrando nel vivo in vista della fermata generale dell’impianto. Il completamento è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, mentre i relativi collaudi sono programmati nel primo trimestre del 2027. L’intervento rappresenta un passaggio del percorso di ammodernamento orientato a rafforzare efficienza, affidabilità e prestazioni ambientali dell’impianto.

Radice: «Sei anni fa era difficile immaginare di arrivare fin qui»

Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha dichiarato:

«È una grande soddisfazione vedere oggi i risultati di un percorso iniziato nel 2020, in un momento di forte criticità. Sei anni fa era difficile immaginare di poter arrivare fin qui. La dimensione dei lavori e il salto tecnologico che sta compiendo l’impianto testimoniano la serietà del percorso intrapreso da Neutalia e la responsabilità sociale e ambientale assunta verso la collettività».

Per il sindaco, il risultato degli interventi rappresenta l’avvio di una nuova fase:

«Stiamo iniziando a vedere i frutti di un investimento importante, che sta portando questo impianto a diventare un punto di riferimento per l’economia circolare, non solo per il territorio ma anche a livello nazionale».

Il nodo del teleriscaldamento

Durante la visita un’attenzione particolare è stata dedicata anche al teleriscaldamento, progetto discusso da anni e destinato a rafforzare il rapporto tra l’evoluzione dell’impianto di Busto Arsizio e il territorio circostante. Radice ha aggiunto:

«Per Legnano c’è poi un ulteriore motivo di soddisfazione: il teleriscaldamento è un progetto di cui si discute dal 2010 e che per molto tempo è rimasto incompleto. Oggi possiamo finalmente trasformarlo in un elemento positivo e in un’opportunità concreta per accompagnare la città in un ulteriore passo avanti».

Il Cda di Neutalia

Alla visita era presente al completo anche il Consiglio di amministrazione di Neutalia, con la presidente Laura Mira Bonomi, l’amministratore delegato e direttore tecnico dell’impianto Maria Ventura e il consigliere e direttore di Amga Stefano Migliorini, che hanno sottolineato:

«I lavori di revamping già avviati stanno entrando nel vivo della loro realizzazione, poiché siamo alla vigilia della fermata generale. Verranno completati a cavallo tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 per dar luogo ai relativi collaudi nel primo trimestre 2027, e costituiscono un passaggio importante e imprescindibile del percorso di ammodernamento dell’impianto, orientato a rafforzarne efficienza, affidabilità e prestazioni ambientali».