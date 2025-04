Continua la querelle politica a Bareggio sull'andamento dei lavori in via Santo Stefano. La mozione presentata dalle opposizioni di Pd e Bareggio 2013 nell'ultimo Consiglio comunale ha infatti riaperto il dibattito pubblico sul tema, con la maggioranza che mercoledì sera ha ribadito che il progetto della nuova via venne approvato all'unanimità dall'Aula nel 2021.

Via Santo Stefano, si riapre il dibattito sulla durata dei lavori

Non si è fatta tuttavia attendere la replica dei diretti interessati, che in un comunicato ad hoc diffuso venerdì hanno sottolineato quelle che per loro sono le principali criticità del cantiere:

"La riqualificazione della via Santo Stefano è senza dubbio un intervento avviato dalla giunta Colombo, ed è altrettanto un fatto che ancora non si conosce quando verranno conclusi i lavori, che dovevano terminare oltre un anno fa. L'obiettivo dei nostri interventi, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni residenti, è stato e rimane quello di favorire il confronto tra cittadini, sindaco e assessore ai Lavori pubblici e di proporre il miglioramento della sicurezza stradale nel tratto di via San Protaso all'incrocio con via Santo Stefano".

Le opposizioni congiunte proseguono poi descrivendo la particolarità principale della parte di via San Protaso soggetta a lavori: