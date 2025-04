Olio esausto nelle campagne, individuato presunto autore dell'abbandono

Continua senza sosta l’attività di recupero di rifiuti abbandonati nel territorio del Comune di Bareggio. Protagonisti del recupero sono stati gli uomini del Nucleo Contrasto Abbandono Rifiuti del Comando di Polizia Locale.

Olio esausto nelle campagne, intervento della Locale

È stato individuato e denunciato il presunto autore dell’abbandono di un fusto e due lattine di olio auto esausto nelle campagne in via Pedroli. Si tratta del titolare di una ditta che si occupa di sgombero cantine e appartamenti. La Polizia Locale ha evitato il disastro ambientale provvedendo tempestivamente alla rimozione e messa in sicurezza del materiale abbandonato. La rottura o l’apertura dei contenitori avrebbe infatti causato lo sversamento di oltre due quintali di olio nella roggia destinata all’irrigazione dei campi. Sull'episodio è intervenuto il vicesindaco e assessore all'Ambiente Roberto Lonati: