Via Matteotti-ex SS1: una rotatoria con attraversamento pedonale a chiamata?

Primo confronto tra il Comune di Bareggio, Sedriano e Anas dopo le segnalazioni dei cittadini sulle criticità dell’incrocio e sui rischi per i pedoni diretti alla fermata dell’autobus in località Roveda.

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Un primo confronto per cercare una soluzione alle criticità della viabilità all’incrocio tra via Matteotti e la ex Statale 11.

Via Matteotti-ex SS1: aperto il confronto con Anas e Sedriano

Si è svolto nella mattinata di giovedì 8 ottobre, in municipio a Bareggio, un incontro informale richiesto dal sindaco Linda Colombo, con la partecipazione del Comune di Sedriano e di Anas. L’obiettivo è affrontare le difficoltà legate a un’intersezione attualmente regolata da un impianto semaforico, sulla quale sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni.

Le criticità per chi attraversa verso la fermata di Roveda

A richiamare l’attenzione delle Amministrazioni sono state soprattutto le difficoltà incontrate da chi deve attraversare la strada per raggiungere la fermata dell’autobus in località Roveda, arrivando da Bareggio. Una situazione che, secondo le segnalazioni ricevute, presenta condizioni di pericolosità e che ha spinto il sindaco Colombo a promuovere un primo momento di confronto con gli enti coinvolti, con l’intento di individuare possibili interventi per rendere più sicuro il passaggio.

Tra le ipotesi una rotatoria con attraversamento pedonale a chiamata

Nel corso dell’incontro sono state condivise alcune possibili soluzioni per intervenire sull’intersezione. Tra queste è stata presa in considerazione anche la realizzazione di una rotatoria, accompagnata da un attraversamento pedonale a chiamata. Si tratta, al momento, di un’ipotesi che dovrà essere sottoposta alle necessarie valutazioni tecniche, progettuali ed economiche. Non è quindi ancora stata individuata una soluzione definitiva, né sono stati indicati tempi per un eventuale intervento.

Colombo: «Importante aver aperto un tavolo di confronto»

Il sindaco Linda Colombo ha sottolineato come la strada verso una possibile soluzione richiederà tempo e ulteriori approfondimenti, evidenziando però l’importanza di aver avviato un dialogo tra i soggetti interessati:

«Siamo consapevoli che si tratta di un intervento che non potrà essere realizzato in tempi brevi e che richiederà approfondimenti, progettazione e risorse. Ma riteniamo importante aver aperto un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti. Le segnalazioni dei cittadini ci hanno permesso di portare all’attenzione una criticità concreta e l’obiettivo ora è lavorare insieme per individuare una soluzione che possa migliorare la sicurezza e la viabilità in questo punto».

Un percorso ancora da definire

Quello di giovedì è stato dunque un primo passaggio interlocutorio, utile a mettere sul tavolo le criticità e a condividere alcune possibili ipotesi di intervento. Per arrivare a una decisione saranno necessari ulteriori approfondimenti e la valutazione della fattibilità delle soluzioni prospettate. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è trovare una risposta alle difficoltà segnalate dai cittadini, con particolare attenzione alla sicurezza di chi attraversa la ex SS11 per raggiungere la fermata dell’autobus a Roveda.