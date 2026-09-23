Via Maronati e via Morante: lavori per 350mila euro

Prosegue il programma di manutenzione straordinaria della rete stradale di Magenta. Dopo il primo lotto di lavori del 2026, l’Amministrazione comunale ha programmato un nuovo investimento da 350mila euro per il rifacimento di via Maronati e via Morante, per una superficie complessiva di circa 11mila metri quadrati.

Lavori in via Maronati e via Morante

Gli interventi prevedono la fresatura e la successiva asfaltatura delle carreggiate, con il risanamento delle pavimentazioni maggiormente ammalorate. Dove necessario saranno inoltre effettuati lavori per migliorare il corretto smaltimento delle acque meteoriche, la messa in quota di chiusini, saracinesche e caditoie e il successivo rifacimento della segnaletica orizzontale.

L’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Pelizzari (nella foto di copertina) dichiara:

«Con questo secondo lotto investiamo altri 350mila euro sulla manutenzione delle nostre strade, dando continuità al programma avviato con il primo intervento del 2026. Via Maronati e via Morante rappresentano due importanti assi viari della città e, proprio per il traffico che sostengono quotidianamente, abbiamo ritenuto di programmare un intervento importante e complessivo. Le necessità sul territorio sono ancora molte e vogliamo affrontarle progressivamente, individuando le priorità e dando continuità agli investimenti».

I ripristini a carico dei gestori

Parallelamente sono in corso di definizione gli interventi di ripristino definitivo delle pavimentazioni a carico delle società private che gestiscono i sottoservizi e che negli scorsi mesi sono intervenute con manomissioni del suolo pubblico. Tra le strade interessate figurano via Beretta, via Fanti e diverse vie della zona nord della città.

Le economie per altre manutenzioni

Particolare attenzione viene posta anche nell’ottimizzazione delle risorse disponibili. Nel precedente intervento di asfaltatura di via Fornaroli, ad esempio, sono state preservate le porzioni recentemente riqualificate nell’ambito del Peba (il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche), evitando di intervenire nuovamente su superfici appena sistemate. Le economie così ottenute potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di manutenzione in altre aree della città. Pelizzari conclude:

«L’obiettivo è migliorare progressivamente la sicurezza e la qualità della nostra rete stradale, utilizzando al meglio le risorse pubbliche e facendo rispettare gli obblighi di ripristino a chi interviene sul nostro patrimonio stradale».