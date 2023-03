Via libera alla Vigevano-Malpensa: soddisfatta Silvia Scurati (Lega)

La nuova strada Vigevano-Malpensa ha avuto il via libera dalla conferenza dei servizi; esulta il consigliere regionale Silvia Scurati: "Grazie al Ministro Salvini".

Via libera dalla Conferenza dei servizi al progetto della Vigevano-Malpensa, l’opera strategica che potenzierà la viabilità collegando l'aeroporto di Malpensa con il bacino Sud-Ovest milanese. Un'opera che il sindaco di Cassinetta di Lugagnano critica aspramente per le sue conseguenze a livello ambientale.

In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati.

“L’accelerazione a questo progetto è arrivata grazie all’azione intrapresa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in concerto con l’Assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. L’efficientamento del sistema viabilistico lombardo è uno dei principali obiettivi di Regione Lombardia, sia per migliorare i collegamenti accorciando i tempi di percorrenza e riducendo il traffico sia per adeguare la rete dei trasporti ai livelli europei” conclude Scurati.