Via libera alla rigenerazione del bocciodromo

Via libera al progetto di recupero edilizio e di rigenerazione urbana del bocciodromo comunale di Bareggio.

In una delle ultime sedute, la Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha approvato il progetto che andrà in gara e che sarà finanziato con i fondi del PNRR per un importo che si aggira attorno al milione e mezzo di euro.