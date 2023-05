73enne trovato morto nel bosco

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto questa mattina, 11 maggio 2023, in un'area boschiva di Buscate.

73enne trovato morto nei boschi

Era scattato intorno alle 10 l'allarme in via del Presidio a Buscate: alcuni passanti avevano notato l'uomo e hanno chiamato il 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza e l'automedica ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano per chiarire cosa fosse accaduto.

Il luogo dove è stato trovato il corpo: