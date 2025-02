Via libera al DUP e al Bilancio di previsione

Via libera, nel Consiglio comunale di Arese, al DUP – Documento unico di programmazione – e al Bilancio di previsione pluriennale

Gli interventi

Sono state implementate le somme destinate alla manutenzione del verde pubblico e restano confermate quelle destinate alla manutenzione dei cimiteri e delle strade, grazie alle somme impegnate negli anni precedenti e a nuovi fondi stanziati nel triennio.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel 2025 inizieranno i lavori per la piscina comunale e quelli per la rigenerazione urbana di via Caduti. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli alloggi comunali di via Repubblica 29, mentre sono in corso quelli del primo lotto del cimitero capoluogo (880.000 euro). Per il 2025 è in corso la progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Valera (360.000 euro, provenienti da oneri di urbanizzazione).

Nel 2026 sono previsti 700.000 euro per i lavori di manutenzione delle strade, 200.000 euro per la riqualificazione ambientale delle aree di connessione del parco delle Groane con il parco del Lura. Per quanto riguarda i nostri istituti scolastici sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro (provenienti da oneri di urbanizzazione), equamente ripartiti tra la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Importanti investimenti per la spesa sociale e l'istruzione, fondamentali soprattutto alla luce dei tagli che vengono operati ai trasferimenti dagli enti pubblici, in primis dai fondi statali che colpiscono soprattutto i fondi destinati al sociale. Rispetto ai servizi scolastici (pre e post scuola, trasporto, refezione e centri estivi), il Comune si fa carico con fondi propri di circa 366.000 euro per il sostegno delle famiglie con fasce ISEE più basse.

"Anche quest'anno sono stati implementati i fondi per le fragilità sociali ed economiche, tra cui 350.000 euro per assistenza scolastica dei BES (Bisogni Educativi Speciali) e dei soggetti diversamente abili, oltre a 263.000 circa per interventi a favore di soggetti disabili, dal trasporto ad azioni diverse - ha dichiarato l'assessora al Bilancio Paola Pandolfi - Promuovere l'inclusione e il benessere delle persone più fragili è da sempre obiettivo di questa Amministrazione”

Le tasse

Rispetto ai tributi locali, resta inalterato il livello di tassazione per l'IMU, mentre per l'IRPEF è stata introdotta l'aliquota unica (il cui gettito aggiuntivo sarà destinato soprattutto alla spesa sociale), aumentando l'area di esenzione totale per coloro che hanno redditi fino a 20.000 euro (rispetto ai 17.000 dello scorso anno), che esenterà, secondo le previsioni, circa 800 persone dal versamento dell’imposta.

"L'innalzamento della soglia di esenzione per i redditi fino a 20.000 euro, forse la più alta tra i Comuni delle nostre dimensioni, è un grande passo in avanti per andare incontro alle persone in difficoltà economica, favorire la coesione sociale e ridurre le disuguaglianze - ha aggiunto il sindaco Luca Nuvoli - Il principio della capacità contributiva è esattamente questo: ognuno deve contribuire a finanziare i servizi pubblici essenziali in base alle proprie possibilità economiche. È il pilastro di un Paese democratico".

Le tariffe TARI saranno calcolate entro il 30 aprile, come da normativa vigente. Sono in corso valutazioni per incrementare le esenzioni destinate ai privati e si studiano soluzioni anche per i commercianti interessati dai lavori di rigenerazione urbana del centro storico, che si aggiungono alle agevolazioni sull'IMU, già previste e votate nella seduta del Consiglio comunale lo scorso dicembre.

Le spese per il personale, incomprimibili, incidono sul bilancio per il 24% del totale. Lo scorso dicembre sono state assunte 10 nuove figure e altre assunzioni di concorsi già banditi sono previste nel corso del corrente anno.

Il bilancio 2025 del comune di Arese in numeri