Via Garibaldi, a fine giugno apre il cantiere. Lo annuncia ufficialmente l’assessore Laura Cattaneo.

Via Garibaldi, a fine giugno apre il cantiere

“A fine mese inizia il cantiere per i lavori di ripristino di via Garibaldi. A seguito dei vari incontri con i cittadini, dopo aver analizzato e valutato interventi con azienda, tecnici e Polizia Locale, in questi giorni verrà recapitata ai residenti una lettera dettagliata di procedimento lavori e viabilità”, spiega Cattaneo. L’intervento

L’intervento di restyling della via che porta in centro è attesa da anni, per via di una sere di criticità: pavimentazione dissestata, marciapiedi rotti e poco sicuri. L’Amministrazione comunale ha optato per asfalto rosso e marciapiedi in porfido, scelta che non convince tutti i commercianti. Preoccupazioni anche per la viabilità, che sarà ridotta per consentire i lavori. Il cantiere dovrebbe durare tutta l’estate.

TORNA ALLA HOME