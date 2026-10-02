Via al Parco della Salute, il primo tassello di una rete di aree verdi

Firmato il Protocollo d’intesa tra Comune, Confagricoltura, Assoverde e Kèpos. L’intervento sarà finanziato da un contributo regionale e punta a trasformare il verde urbano in uno spazio dedicato a benessere, socialità e tutela ambientale.

È l’area verde di via Vigevano il punto di partenza del progetto del Parco della Salute, iniziativa che il Comune di Bareggio ha avviato con la firma del Protocollo d’intesa insieme a Confagricoltura, Assoverde e Kèpos – Libro Bianco del Verde aps.

Protocollo d’intesa per il Parco della Salute

L’opera sarà realizzata grazie a un contributo della Regione, ottenuto a seguito di un emendamento del consigliere regionale Silvia Scurati. L’obiettivo è andare oltre la semplice riqualificazione di un parco, progettando e gestendo il verde urbano come una vera infrastruttura dedicata alla salute e al benessere delle persone. Via Vigevano sarà quindi il primo tassello di un percorso più ampio che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, potrà coinvolgere progressivamente anche le altre aree verdi di Bareggio.

Uno spazio per tutte le età

L’assessore al Welfare Raffaella Gambadoro spiega:

«Il Parco della Salute è pensato come uno spazio accessibile a tutta la popolazione: bambini, anziani, adulti, sportivi e famiglie. Un luogo piacevole, inclusivo, sicuro e socializzante, capace di integrare attività e socialità con la tutela della biodiversità, il risparmio delle risorse naturali e la riduzione degli effetti dell’inquinamento».

Il progetto non si limiterà dunque all’installazione di nuove attrezzature o alla sistemazione dell’area. Il percorso prevede la verifica delle caratteristiche del parco, l’eventuale progettazione e realizzazione degli interventi necessari, un piano di comunicazione e il monitoraggio degli effetti sul benessere degli utilizzatori.

Verso la certificazione

Il Protocollo prevede la collaborazione tra i quattro soggetti coinvolti nelle diverse fasi del progetto, dalla verifica dei requisiti alla progettazione, fino alla realizzazione, alla gestione e al monitoraggio del Parco. Al termine del percorso, l’area potrà essere sottoposta all’iter di certificazione previsto per i Parchi della Salute.

Il sindaco Linda Colombo sottolinea:

«Con la firma del Protocollo passiamo dalla visione alla fase operativa. L’area di via Vigevano sarà il punto di partenza di un progetto che vuole restituire al verde urbano un ruolo centrale per la qualità della vita e per la salute dei cittadini: in questo senso stiamo lavorando per creare una “rete” con gli altri parchi di Bareggio, ponendo le basi anche per la loro riqualificazione».