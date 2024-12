Via al lavori sulle tribune del campo sportivo

Campo sportivo di via Melzi a Rescaldina, via ai lavori.

Lavori di rifacimento della guaina della tribuna del campo sportivo di via Melzi a Rescaldina. Ad annunciarli è l’assessore ai Lavori pubblici e manutenzione Matteo Moschetto:

"L’Amministrazione comunale ha individuato come priorità sulla quale intervenire rapidamente quella della sistemazione della guaina della tribuna a servizio del campo da calcio di via Melzi ormai seriamente danneggiata ed arrivata a fine vita - spiega l’assessore - Nei giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di rifacimento della guaina e della lattoneria necessari ad assicurare, oltre alla fruizione degli spazi, la salvaguardia della struttura e della muratura in cemento armato altrimenti fortemente esposti alle intemperie". L’assessore rassicura i cittadini sui futuri sviluppi dei lavori su altre strutture sportive comunali: «Su tutti gli impianti sportivi si porrà la giusta attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, considerando l’invecchiamento delle strutture e dei manufatti che su tutto il territorio risultano spesso molto datati".