Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024.

CISLIANO: Natale con la Pro loco

Cisliano si appresta a festeggiare il Natale con la di Festa del 15 dicembre, organizzata dalla Pro Loco, che animerà piazza San Giovanni a partire dalle 10.00 con il mercatino; alle 12.00 il Corpo Musicale Pietro Mascagni farà gli auguri alla cittadinanza e a seguire pranzo con polenta e bruscitt o gorgonzola. Nel pomeriggio a partire dalle 14.00 laboratori e giochi per i bambini, che potranno anche fare un giro sul pony fino all’arrivo di Babbo Natale alle 16.00. Nel pomeriggio non mancheranno cioccolata calda, the, zucchero filato e crepes con Nutella.

ABBIATEGRASSO: "La bici di Bartali"

Sabato 14 dicembre all’ex convento dell’Annunciata, alle 18, proiezione del film “La bici di Bartali”. Un film di Enrico Paolantonio - con la voce di Tullio Solenghi - canzone di chiusura di Noa.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre in Fiera Il Mercatino dell’usato christmas edition. Ingresso libero dalle 9 alle 19

Sabato 14 dicembre ore 21 nella Chiesa di San Pietro di Abbiategrasso "Cantando Il Natale- Meditazione in Musica" Coro A.N.A. - Gruppo Alpini Abbiategrasso diretto dal M° Carlo Tunesi e Corale "Gaudete" della Parrocchia di S. Pietro diretta dal M° Moreno Bustreo. Ingresso gratuito

Il 14 e 15 dicembre dalle 10 alle 19 nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso "BiàncoNatale". Idee regalo dalle sapienti mani di abili artigiani. Ingresso libero.

GAGGIANO: 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄

Domenica 15 Dicembre alle 17.00 al Santuario di Sant’Invenzio si terrà il concerto natalizio del corpo musicale di Gaggiano 1854.

Sabato 14 dicembre ore 21:00 presso l'Auditorium il Comune organizza con la direzione artistica di Favolafolle un concerto dedicato al grande compositore Nino Rota. Cantante Camilla Barbarito. Evento gratuito.

MAGENTA: Natale Insieme 2024

Prosegue la rassegna di iniziative magentine Natale Insieme 2024: si comincia già stasera, venerdì 13 alle 21, con il concerto «Natale a Broadway» della Banda IV Giugno 1895, che si esibirà al Teatro Lirico.

Domani, sabato 14 alle 10.30, mattinata dedicata ai più piccoli con il laboratorio di lettura «Un cane è un amico per sempre, non un fiocco di Natale» alla biblioteca comunale di via Fornaroli. Sempre domani inoltre, grande momento di spettacolo in piazza Liberazione, a partire dalle 16.30, con il concerto di Natale del duo Big Bubbles e lo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio a cura dell’Amministrazione.

Sarà però domenica 15 dicembre la giornata più ricca di iniziative, a cominciare dalla raccolta fondi per Telethon organizzata da Avis Magenta, che resterà con il proprio banchetto in piazza Liberazione dalle 8 alle 20. Sempre in piazza e nelle vie limitrofe del centro storico, dalle 10 partiranno gli auguri musicali della fanfara dei bersaglieri Nino Garavaglia, a cui seguirà alle 10.30 in via Roma 87/a l’animazione letteraria per bambini «Aspettando il Natale».

Nuovo intrattenimento musicale nel pomeriggio, con la Banda Civica che allieterà i passanti dalle 16 alle 18. Per tutta la giornata inoltre, il Corpo Musicale Santa Cecilia farà visita nelle cascine della vallata di Pontevecchio per portare una sana dose di pive natalizie.

Oltre alla musica non mancherà ovviamente l’animazione per grandi e piccini con gli elfi di Natale della compagnia Artemakia, che sempre nel pomeriggio andranno in scena nelle vie del centro con acrobazie e numeri circensi. La serata di domenica si chiuderà alle 21 con il concerto di MusikFactory al Teatro Lirico.

MAGENTA: Curiosità a Magenta

Ritornano in città le bancherelle di Curiosità a Magenta, il mercatino organizzato dell’Associazione Mercatini & Curiosità animerà piazza Liberazione e via Mazzini anche a dicembre per il secondo sabato di fila dopo quello di settimana scorsa.

Appuntamento sabato 14 dicembre, dalle 8 alle 19. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di collezionismo. Per chi fosse interessato a esporre scrivere a www.mercatiniecuriosita.com o chiamare il numero 346 6409936.

MAGENTA: concerto di Natale del Coro Civico

Serata in musica a Magenta, dove alle 21 di oggi, venerdì 13, nella Sala delle Rotonde dell’ospedale Fornaroli risuoneranno le note dei cantori del Coro Civico Città di Magenta.

Un concerto di Natale, organizzato con la collaborazione di Asst Ovest Milano, che vedrà oltre ai coristi diretti da Tatiana Borodai, anche la partecipazione di del maestro Yuka Gohda al pianoforte e Gabriele Bolletta al basso.

Si tratta di un’iniziativa benefica dedicata alle persone impegnate in percorsi di salute mentale per la riabilitazione e l’inserimento al lavoro a sostegno delle iniziative di cooperazione del territorio.

ARLUNO: Concerto natalizio dell'ensemle Amadeus

Oggi, venerdì, alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo si svolgerà il concerto «The sound of Christmas». Lo storico ensemble musicale Amadeus porterà il pubblico in un viaggio sulle note del Natale, mettendo in scena con coro e orchestra i più grandi classici per diffondere lo spirito delle feste anche nei cuori più gelati.

Il concerto vede la compartecipazione dell’Amministrazione comunale e della Parrocchia Santi Pietro e Paolo assieme alla Bcc Busto Garolfo e Carugate, L’ingresso alla serata è libero fino a esaurimento posti.

BAREGGIO: Entra nel vivo il "Natale a Bareggio"

Con l’accensione delle luminarie e dell’albero, venerdì scorso, è entrata nel vivo l’edizione 2024 del «Natale a Bareggio», ideata dall’assessore ai Grandi Eventi Lorenzo Paietta.

Nel fine settimana sono seguite altre iniziative come lo spettacolo della scuola di pattinaggio Geas Ice Team, l’inaugurazione della mostra dei presepi. Anche questo weekend una serie di appuntamenti da non perdere.

Sabato, dalle 10 in biblioteca letture natalizie per bambini, dalle 15 alle 18 in piazza Cavour lo spettacolo dell’acrobata sommelier che servirà vin brulè al pubblico e la Natalina itinerante. Domenica, per tutto il giorno, mercatini di Natale in piazza e possibilità di imbucare la letterina per Babbo Natale.

Dalle 15 alle 18 laboratori creativi, Sputafuoco e Babbo Natale caricaturista. Alle 16 concerto gospel. Alle 16.30 all’auditorium di via Madonna Assunta ci sarà invece il “Canto di Natale” a cura dell’associazione “Il viaggio di Metis”.

ROBECCO SUL NAVIGLIO: Fiaccolate, pive e concerto di Natale

Proseguono gli eventi natalizi in paese. Oggi, venerdì, si svolgerà la fiaccolata di Santa Lucia organizzata dalla Pro loco: il ritrovo è alle 16.30 sul sagrato della chiesa. Domani, sabato, sarà la volta della piva natalizia nelle frazioni e nelle cascine a cura del corpo bandistico: l’inizio è previsto per le 13.30, mentre a Palazzo Archinto la Pro loco propone l’iniziativa «Sagome del presepe».

Dopodomani, domenica, alle 21 nella chiesa di Carpenzago, andrà in scena il concerto della corale polifonica Luigi Sala sul tema «Natale… dove sei?». Mercoledì 18 alle 9 ci sarà lo scambio di auguri al mercato settimanale. Sabato 21 dicembre si replica con la piva natalizia, stavolta a Robecco dalle 13.30.

Sempre sabato 21 sono in programma altre due iniziative: alle 17 nella chiesa di Robecco «Luce di Betlemme» a cura dell’Anpi, alle 19.30 in tensostruttura la cena pro Caritas e il concerto degli Alpini. Domenica 22 dicembre alle 20.45 nella chiesa di Cascinazza sarà la volta del concerto «Soffio d’amore».

BOFFALORA SOPRA TICINO: Mercatini di Natale

Si attendono con trepidazione i mercatini di Natale di Boffalora, previsti nella giornata di dopodomani, domenica. L’evento sarà anche l’occasione per conferire i premi per meriti scolastici agli studenti vincitori.

Alle 10.30, in piazza 4 Giugno, saranno consegnati i Bonus bebè, un contributo di 200 euro che l’Amministrazione comunale concederà alle famiglie dei bambini nati nel corso dell’anno 2024. Alle 11.30 ci sarà il tanto atteso momento della consegna dei premi agli studenti meritevoli nella Sala Monsignor Portaluppi. Nello stesso luogo, alle 15, andrà in scena lo spettacolo per bambini «I 25 Babbi Natale», a cura di Ditta Gioco Fiaba.

Non mancherà di certo un vasto e ricco intrattenimento, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale che ha coinvolto più enti possibili. Saranno presenti bancarelle di hobbisti, artigianato, ingegno creativo, gastronomia e street food provenienti da diverse regioni d’Italia e del mondo. Tra coloro che si occuperanno dell’offerta gastronomica ci saranno il Comitato agricolo del Magentino, il Club alpino italiano, che servirà la polenta, e l’Associazione Al Muron, la quale si occuperà di cucinare i bruscitt, piatto tipico del nostro territorio.

Durante la giornata ci saranno l’animazione, che intratterrà i bambini per le strade del paese, e melodie natalizie suonate dal vivo da una coppia di zampognari e dalla Banda di Boffalora. Un evento che ha l’obiettivo di unire la comunità boffalorese (e non solo) nelle celebrazioni di questo periodo di festività in attesa del giorno di Natale.

CORBETTA: Note stellari

Il Concerto di gala 2024 «Note stellari» del Corpo filarmonico Gaetano Donizetti Aps di Corbetta, diretto da Davide Casafina, è in programma domani, sabato, alle 21 nella sala Paolo VI in via Verdi 53. Il concerto sarà poi replicato, in forma ridotta e con la partecipazione degli allievi dei corsi di musica della banda, domenica 15 dicembre alle 11 sempre in Sala Paolo VI.

La prenotazione dei posti a sedere è disponibile sul sito www.bandacorbetta.it, nella sezione «Eventi», raggiungibile scansionando il QR-Code presente sulla locandina. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo email info@bandacorbetta.it. L’evento musicale è realizzato con il patrocinio di Anbima Aps e con la collaborazione del Comune di Corbetta.

CORBETTA: Mostra Artemisia Gentileschi

Si terrà oggi, venerdì, l'inaugurazione ufficiale della Sala mostre «Artemisia Gentileschi». L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è alle 18.30 al Palazzo comunale di via Cattaneo 25. La sala sarà aperta ai visitatori anche sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

«L'inaugurazione, che vedrà la partecipazione straordinaria della pluripremiata artista corbettese Patrizia Comand, rappresenta un nuovo punto di inizio a seguito di un importante intervento di restyling portato avanti dalla nostra Amministrazione comunale - commentano il sindaco Marco Ballarini e l'assessore alla Cultura Antonella Cislaghi - Invitiamo tutti a vedere dal vivo una sala espositiva che lascerà piacevolmente stupiti».

CORBETTA: «Accendi la stella della solidarietà»

E' lo slogan della 27esima edizione dell’evento «L’isola della solidarietà» in programma domani, sabato, dalle 10 alle 17.30 in piazza del Popolo. Promotrice dell’iniziativa, come sempre, l’associazione La Città dei Bambini insieme al Comune di Corbetta e con la collaborazione dell’Istituto comprensivo Aldo Moro, della Scuola dell’infanzia parrocchiale e dell’asilo nido Mon Amour.

«Al mattino, tra le 10 e le 12, addobberemo gli alberi di Natale sul corso con i lavoretti dei bambini delle scuole dell’infanzia e dell’asilo nido, che collaborano così anche loro per rendere più bella Corbetta – afferma il presidente de La Città dei bambini Angelo Vaghi - Nel pomeriggio invece sarà il momento dei più grandi con i loro lavori e la loro animazione». In particolare dalle 14 alle 17.15 ci saranno una mostra mercato, laboratori natalizi, canti, balli e animazione con i bambini e i ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

OSSONA: Concerto di Natale

Al via le iniziative per le festività. Si comincia stasera, venerdì, alle 21 all’Auditorium Unità d'Italia in via Dante 1: il gruppo Calliope Musica e voci d'arte presenterà il «Concerto di Natale: Il canto degli angeli». Gli interpreti saranno Nicoletta Martone (soprano), Tiziana Sbalchiero (mezzosoprano), Giampaolo Guazzotti (tenore) e Giancarlo Razionale (baritono). Al pianoforte il maestro ossonese Andrea Tamburelli, presenta Emanuela Maggioni. Tutta la cittadinanza è invitata, l’ingresso è gratuito con possibilità di offerta libera.

Domani mattina, sabato, appuntamento invece dedicato ai bambini con il laboratorio «Villaggio di Natale incantato» nella sala polifunzionale di piazza Aldo Moro 2. Dalle 9.30 alle 10.30 si terrà il primo turno per i piccoli dai tre ai cinque anni, mentre dalle 11 alle 12 ci sarà il secondo gruppo coi bambini dai sei ai 10 anni. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca di Ossona e da Effatà Società cooperativa di promozione culturale. La prenotazione è obbligatoria poiché i posti sono limitati: biblioteca@comune.ossona.mi.it, tel. 02.9010003 interni 5-7.

Il clou sarà raggiunto domenica con i Mercatini di Natale dalle 9 in piazza Litta Modignani: si potranno trovare tante idee regalo curiose e golose, non mancheranno cioccolata calda e dolcetti per riscaldare l’atmosfera. Dalle 14.30 alle 17 i bambini potranno partecipare ai laboratori di Natale (prenotazioni al numero 371.6521469) e salire sulla slitta di Babbo Natale. Alle 17 infine si vivrà tutti insieme la magia del Natale con l’accensione dell’albero. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con Pro Loco «Morus Nigra» Aps Ossona, Confcommercio Alto Magentino, parrocchia di Ossona, Protezione civile «Ali Bianche».

SEDRIANO: «Il sabato delle storie in biblioteca»

Domani, sabato, si terrà l’attività di animazione della lettura con Camilla Paulin dalle 10 alle 10.45 per i bambini dai 18 ai 36 mesi e dalle 11 alle 11.45 per quelli dai 3 ai 7 anni. Sono disponibili dieci posti per ciascuna fascia oraria. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro oggi inviando una mail a biblioteca@comune.sedriano.mi.it. È inoltre possibile aderire all’iniziativa «La notte dei pupazzi» portando domani alle 10 un proprio peluche da lasciare in biblioteca e riprendere lunedì pomeriggio, scoprendo la storia di cosa è successo nella notte.

Altri due eventi sono invece in programma oggi, venerdì. Alle 16.30 in piazza del Seminatore i bambini della scuola dell'infanzia e delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria aspettano tutti per la tradizionale «Festa della luce» con lo slogan «Accendiamo il nostro Natale di pace e amore». Stasera invece alle 21.15 al CineTeatro Agorà di Sedriano è in programma un Concerto gospel della Jazz Gospel Alchemy.

SEDRIANO: Mercatino equosolidale

Continua il mercatino del Gruppo missionario con manufatti e prodotti del commercio equo-solidale, che resterà aperto fino a Natale in piazza della Chiesa con i seguenti orari: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 19; martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17; mercoledì dalle 14.30 alle 19. I ricavati contribuiranno a sostenere i progetti nelle missioni: in Etiopia l’adozione di una classe per un anno intero, in Brasile le famiglie povere che vivono nelle favelas, in Costa d'Avorio i bambini malnutriti, in Camerun i giovani che sono in carcere, in Benin i bambini malnutriti e i malati terminali. Quest’anno sarà possibile anche fare una donazione acquistando un cuore all'uncinetto realizzato dalle volontarie del Gruppo.

VANZAGHELLO: Laboratorio di presepismo

Nuove iniziative natalizie a Vanzaghello: domenica 15 dicembre la biblioteca ospiterà, dalle 9.30 alle 18, il «Laboratorio di presepismo» con Maurizio Villa, socio dell’Associazione italiana Amici del presepe. Sempre domenica la parrocchia organizza la «Festa di Natale»: alle 14.30 si terrà un breve momento di preghiera e poi l’inizio del corteo dall’oratorio femminile con la scuola materna parrocchiale e Ip Don Bosco, alle 15.10 è previsto l’arrivo del presepe in piazza Don Rampini con l’adorazione dei Magi, un canto natalizio e un momento di preghiera; a seguire tombolata intorno al falò con musica, polenta con zucchero e nutella.

SANTO STEFANO TICINO: Mostra fotografica

A Santo Stefano Ticino c’è una nuova mostra fotografica. Si tratta dell’esposizione «Lo sguardo della speranza in 1000 scatti dalla Siria», organizzata dall’associazione Il Cuore nel mondo Odv. La mostra si terrà sabato e domenica dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 in sala Alda Merini, in via Garibaldi 1, con il patrocinio del Comune. Sarà l’occasione per rivivere con le immagini un viaggio tra sofferenza e speranza, paura e gioia attraverso gli occhi dei bambini.

SANTO STEFANO TICINO: «All I want for Christmas is rum… and peace!»

Ecco l’ultima iniziativa organizzata dall’associazione L’albero del Riccio. L’evento avrà luogo stasera, venerdì, nella Sala degli Archi, alle 21. Si tratta di una serata dedicata alla scoperta del Rum con uno scopo solidale, grazie alla quale l’intero ricavato sarà devoluto a Oxfam Italia per sostenere la popolazione di Gaza. La degustazione prevede l’assaggio di quattro cocktail con piccole pietanze in accompagnamento.

VITTUONE: A SPASSO CON BABBO NATALE

Sabato 14 dicembre alle 16 prende il via l’attesissima terza edizione di “A spasso con Babbo Natale”, la gara gratuita non competitiva organizzata da Atletica 99 in collaborazione con tante associazioni: Comitato Genitori, Binario 8, Il Cerchio Aperto, Legambiente e tanti altri. Al termine della gara, un premio per tutti.

E i “camperisti” offriranno ai presenti tè, vin brulè e una fetta di panettone.

BUSTO GAROLFO Tutto pronto per il doppio presepe

Questo weekend la raffigurazione della Notte Santa sarà al centro dei due eventi proposti dall’Unità Pastorale di Busto Garolfo e Olcella. Domani, sabato 14 dicembre, in Oratorio Sacro Cuore i ragazzi del gruppo Pre-Ado mostreranno il loro presepe vivente dalle 18.30 alle 21.30, mentre domenica 15 dicembre alle 18 un presepe itinerante partirà dall’Oratorio San Giovanni XXIII di Olcella e passerà per le vie della Parrocchia. Al termine del cammino, durante il quale gli scout consegneranno ai fedeli la Luce della Pace di Betlemme, ci si ritroverà in oratorio per una pizzata.

I primi passi musicali di Celentano in una serata dedicata

Il paese rivive i primi passi dell’artista Adriano Celentano. Gianni Dall’Aglio e i Ribelli, la band che ha affiancato Adriano Celentano agli esordi, domani, sabato 14 dicembre, dalle 21 saranno in concerto all’Auditorium Don Besana in occasione della Festa di Natale di CCR Insieme ETS. La serata, che ripercorrerà la storia musicale del gruppo insieme al Molleggiato, trasportando il pubblico direttamente negli anni Sessanta attraverso foto, video e brani dal successo intramontabile, è ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto fino ad esaurimento posti disponibili.

RHO: Babbo Natale in Comune

Torna l’iniziativa «Babbo Natale in Comune» a Rho. Anche quest’anno l’amato personaggio vestito di rosso con una folta barba bianca accoglierà nell’atrio del Municipio i bambini che vorranno consegnargli la letterina, con le richieste per i regali.

I piccoli potranno ottenere in dono delle caramelle e una fotografia scattata e stampata in pochi istanti. Babbo Natale accoglie volentieri sulla sua panchina anche gli adulti o i fratelli più grandi». Sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, Babbo Natale aspetterà i bambini nel Municipio di piazza Visconti

CUGGIONO: "Pellegrini di speranza in basilica"

La basilica San Giorgio Martire accoglie, fino al 21 dicembre, la mostra «Pellegrini di speranza». Un itinerario di 15 pannelli che introduce al Giubileo che Papa Francesco aprirà nella notte del 24 dicembre. La mostra è stata preparata dalla Pastorale giovanile della Diocesi, e sta percorrendo le varie parrocchie.

Un’occasione per documentarsi leggendo i diversi pannelli che tracciano la storia del Giubileo. Uno di questi parla del logo che rappresenta quattro figure stilizzate per indicare l’umanità proveniente dai quattro angoli della terra. Sono una abbracciata all’altra, per indicare la fratellanza che deve accomunare i popoli. L’apri-fila è aggrappato alla croce: è il segno non solo della fede che abbraccia ma della speranza che non può mai essere abbandonata, perché ne abbiamo bisogno sempre. La parte inferiore della croce si prolunga trasformandosi in un’ancora, immagine spesso utilizzata come metafora della speranza. Le onde sottostanti, mosse, indicano che il pellegrinaggio della vita non sempre si muove in acque tranquille.

LEGNANO: "Danze dal mondo" per la Pediatria

«Danze dal mondo» e pupazzetti per la Pediatria dell’ospedale cittadino. È la doppia iniziativa di solidarietà promossa dagli Artigiani del Borgo di Legnano con la collaborazione del Lions club Maggiolini di Parabiago.

Dopodomani, domenica, alle 10.30, nell’area accoglienza dell'ospedale nuovo di Legnano, andrà in scena infatti lo spettacolo «Danze dal mondo», a cura della Compagnia Orizon, specializzata nelle danze di carattere di tutti i popoli. Non mancherà un dolce omaggio per i piccoli partecipanti.

Per l’occasione inoltre sarà possibile acquistare i «pupazzetti degli amici animali», in vendita già da qualche giorno, frutto del lavoro delle classi terze delle dieci scuole primarie legnanesi che, con le volontarie degli Artigiani del Borgo, hanno prodotto la mucca, la tartaruga, il topino, l'orsetto, la maialina, il procione, la rana, il gufo, il pulcino...

I manufatti, esposti lo scorso settembre nel cortile del Palaborsani in occasione di Ludolandia, sono nuovamente in vendita a offerta insieme ad altri simpatici oggetti: il ricavato andrà a favore del reparto Pediatria guidato dalla dottoressa Laura Maria Pogliani e della ricerca sul cancro infantile.

VILLA CORTESE: Mercatino di Natale

Domenica Villa Cortese si trasformerà in un luogo magico e festoso, pronto ad accogliere i suoi cittadini e i visitatori per una giornata ricca di eventi natalizi. L'appuntamento principale sarà l'atteso «Mercatino di Natale», che animerà le vie del paese dalle 10 alle 18, offrendo l'occasione di scoprire e acquistare prodotti artigianali, hobbistici e gastronomici a tema natalizio. Tra i protagonisti dell'evento ci saranno l'Istituto Mendel, che allestirà uno stand di esposizione e vendita di prodotti erboristici e stelle di Natale, e Barattopoli, il mercato del baratto giunto alla sua quarta edizione per ragazzi dai 5 ai 16 anni. Ma il Natale a Villa Cortese è anche tanto altro: numerose saranno le iniziative e gli intrattenimenti organizzati in diverse zone del paese. In piazza Vittorio Veneto, si potranno trovare lo stand informativo dell'Avis, il presepe vivente curato da Con.Voi, i cornetti e la cioccolata calda del corpo ,usicale San Filippo Neri, le proposte dell'Associazione Asd "Iris" e lo spazio giochi e attività degli scout di Busto 33. Previste le letterine per Babbo Natale.

MAGNAGO: Mercatino della Pro Loco e trampoli

Alcune sono ormai tradizioni riconfermate e consolidate, come i concerti e il mercatino della Pro loco di domenica 15; proprio in quell'occasione aggiungeremo un evento organizzato con il Polo culturale del Castanese che porterà a Bienate lo spettacolo di un trampoliere e trasformista». Meno due weekend a Natale e il programma degli appuntamenti si infittisce. Quello entrante è il fine settimana che avrà il maggior numero di appuntamenti. Il «pezzo forte» è ovviamente il rituale Mercatino natalizio organizzato dalla Pro loco di Bienate e Magnago, giunto alla sua trentaduesima edizione invernale, con le tante bancarelle che coloreranno il centro della frazione. L'Amministrazione ha aggiunto al programma della domenica lo spettacolo di un trampoliere e trasformista.

BUSTO GAROLFO : Babbo running

Domenica si terrà la Babbo Running, evento ludico-motorio organizzato ogni anno da A.S.D. Running Bustese col patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco e Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Aperta anche a Nordic Walking e camminatori, la manifestazione, che si svolgerà in paese, prevede un percorso di 6 chilometri e una family run di 3. Il ritrovo sarà alle 10 alla sede della banca, in Via Manzoni 50, da cui si partirà alle 10.45; alle 13 terminerà il tutto. Per i partecipanti, l’iscrizione è gratuita e i primi 500 iscritti riceveranno in omaggio il berretto di Babbo Natale.