Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Via ai lavori al cimitero di Turbigo: 200mila euro da Regione Lombardia.

Via ai lavori al cimitero: 200mila euro da Regione Lombardia

Via ai lavori al cimitero di Turbigo. Gli interventi interesseranno per ora il primo campo, con il rifacimento completo della pavimentazione, i bagni e i vari collegamenti e passaggi per le persone con disabilità. L’accesso all’area sarà precluso a visitatori e mezzi, durante i lavori saranno comunque garantite le operazioni di sepoltura. “Un’opera certamente importante: ben 275 mila euro il costo totale, di cui 200mila finanziati da Regione Lombardia – spiega il sindaco Fabrizio Allevi – Di questo ringraziamo il consigliere regionale, nonché nostro concittadino e nostro ex sindaco Christian Garavaglia (nella foto)“.

Il contributo regionale

L’intervento vede, come detto, di un finanziamento regionale di 200mila euro stanziato attraverso un emendamento alla manovra finanziaria presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Christian Garavaglia, che afferma: “Attraverso un mio emendamento durante il bilancio, siamo riusciti a destinare 200mila euro per consentire l’avvio dei lavori e dare una risposta concreta alle esigenze del territorio. Un investimento importante per migliorare l’accessibilità e garantire strutture e servizi più adeguati ai cittadini, nel rispetto di un luogo che riveste un particolare valore affettivo e simbolico per tutta la comunità. E’ un intervento di cui ho memoria da quando ero Sindaco, che è rimasto tra le priorità e che ora si concretizza”.

Nello specifico, i lavori, per un importo complessivo di 270mila euro, dureranno circa sessanta-settanta giorni, come conferma il sindaco: “Oggi iniziano le prime opere. Abbiamo fatto un sopralluogo con l’assessore Marzia Artusi e, sulla base del progetto appaltato, andremo a riqualificare tutto il campo uno, compresi i bagni, la pavimentazione, i passaggi per le persone con disabilità, gli accessi e gli impianti. Ringraziamo in particolare il consigliere regionale Christian Garavaglia per l’impegno e la determinazione profusi, che hanno permesso, in tempi stretti, di avviare un intervento strutturale che non poteva più attendere”.

La Giunta comunale è già al lavoro per trovare le risorse per i futuri lavori necessari al campo due.