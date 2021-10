Vetropack: posata la "prima pietra" del nuovo impianto

Economia magentino

Alla cerimonia presente anche il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia

Vetropack: oggi, 25 ottobre, è il "Dday" dell'economia del territorio magentino. E' stata posata la prima pietra del nuovo stabilimento produttivo della multinazionale svizzera in costruzione a Boffalora sopra Ticino (MI). Un investimento di oltre 200 milioni di euro.

Vetropack Boffalora: posata la "prima pietra" del nuovo impianto

In occasione della simbolica cerimonia, è stata organizzata una conferenza stampa di presentazione dei lavori di Vetropack Italia S.r.l., la società è parte del Gruppo svizzero Vetropack, annoverato tra i principali produttori europei di imballaggi in vetro per l'industria alimentare e delle bevande. Primo significativo passaggio per un progetto che ha visto e vedrà oltre 200 milioni di euro di investimento e la creazione di circa 300 posti di lavoro, al netto dell'indotto. Una conferenza con tanto di cerimonia di posa da seguire in diretta streaming dal sito di lavoro.

Benefici ambientali

Smaltiti oltre 40.000 metri quadrati di amianto, verrà poi realizzato un parco verde di 15.000 metri quadrati che sarà accessibile a tutti. Dal punto di vista degli oneri di urbanizzazione, Boffalora incasserà più di 2,5 milioni di euro. "Il nuovo sito produttivo Vetropack di Boffalora sopra Ticino -evidenzia la multinazionale - è concepito secondo i più alti standard di innovazione, con un impatto ambientale ridotto e con l'obiettivo di integrarsi con il territorio circostante, riqualificando un'area industriale dismessa e garantendo opere strutturali sostenibili".

La posa della prima pietra

Presenti alla conferenza di presentazione il ministro al Turismo Massimo Garavaglia; il consigliere regionale Curzio Trezzani (ex sindaco di Boffalora); l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi; il console generale della Svizzera a Milano Sabrina Dallafior; il presidente Ice Ministero Affari esteri Carlo Ferro ; il vicepresidente Assolombarda Giulia Castoldi e Francesco Vassallo, consigliere di Città Metropolitana. Oltre a loro saranno presenti i padroni di casa Vetropack: il Ceo Vetropack Holding Johann Reiter, il Dg Vetropack Italia Sergio Antoci e il Country manager Italia Gse Valentino Chiarparin.