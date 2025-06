Verso il rifacimento del tetto della scuola media

Il Consiglio comunale riunitosi nei giorni scorsi a Casorezzo ha dato il via libera a una sovvenzione che ha messo a disposizione 550mila euro nell'ambito del capitolo riservato all'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Operazione che consentirà di dare esecuzione ai lavori per il rifacimento del tetto della scuola secondaria che ormai necessita di interventi migliorativi.

Gran parte della cifra sarà coperta dal finanziamento di matrice statale

Una quota risibile pari a 9 mila euro dovrà essere corrisposta dall'Ente, mentre la parte restante dell'importo sarà coperto dal Gestore dei servizi energetici, che ogni anno vede lo stanziamento di risorse per riqualificare gli edifici secondo un modello più sostenibile. Nel progetto, ha spiegato il sindaco Rosella Giola, entusiasta dopo la notizia dell’aggiudicazione dei fondi, «rientrano i lavori di relamping e quelli sui serramenti. Essi risultano ormai vetusti, mentre i nuovi saranno coibentati. E’ inoltre prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici».

In arrivo nuovi loculi al cimitero

Ma gli sforzi dell'Amministrazione sono orientati pure a un altro cantiere. Quello che risulta ormai ai blocchi di partenza e che ha a che fare con l'introduzione di nuovi loculi al cimitero. Adesso come si procederà? Attraverso la realizzazione di un blocco che sarà composto da 24 unità», ha spiegato il primo cittadino. Stiamo parlando di «Uno stanziamento che sarà a carico del comune il quale è riuscito a dirottare i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione».

Tutto pronto per la consegna delle piazze rimesse a nuovo

Manca pochissimo intanto per la consegna delle nuove piazze. «Resta soltanto da attende sla nuova segnaletica stradale. Non mancheranno nuovi vasi per le fioriere» ha aggiunto Giola.