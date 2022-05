Vecchio municipio, tre milioni di euro per il nuovo look

Turbigo

I fondi arrivano dal Pnrr del Governo; la soddisfazione del sindaco

Vecchio municipio di Turbigo, in arrivo tre milioni di euro dal Pnrr per la riqualificazione.

Vecchio municipio, nuova vita

In questi giorni al Comune di Turbigo è giunta una notizia molto importante: l’Amministrazione comunale ha infatti ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro, soldi che arrivano dai con i fondi del Pnrr (Piano di ripresa e resilienza) del Governo, e che serviranno per la riqualificazione completa del vecchio palazzo comunale.

"Siamo molto contenti per essere riusciti ad ottenere questo finanziamento - commenta soddisfatto il sindaco Fabrizio Allevi - È un progetto su cui abbiamo creduto e abbiamo investito tempo e testa fin dalle prime settimane del nostro insediamento. Il progetto ricalca le idee presenti nel nostro programma elettorale, in quanto prevede, oltre al restyling dell’edificio e della piazza, anche di una nuova distribuzione dei locali che mettano al centro i giovani e le associazioni in un modo completamente innovativo. Insomma, la struttura diventerà il cuore pulsante del nostro paese, senza toccare le tasche dei turbighesi".

Cambia look anche la piazza

Continua Allevi: "Adesso siamo in una fase di studio di fattibilità e dunque ancora preliminare. Ora il tutto dovrà essere approfondito e migliorato per poi arrivare ad un progetto di carattere esecutivo. Ci sono vari paletti e termini che il Ministero ha fissato per i vari step di realizzazione; attualmente quindi la questione è ancora molto generica, però abbiamo già una squadra pronta a mettersi al lavoro sul progetto, che tra l’altro è di grande respiro. Infatti oltre al palazzo comunale il progetto prevede la riqualificazione della piazza Bonomi con un discorso di pavimentazione che stiamo portando avanti parallelamente. Non fa parte del finanziamento ottenuto recentemente ma di un altro sempre ottenuto appositamente per la pavimentazione".

Il primo cittadino turbighese conclude: "Ovviamente non ci fermiamo qua: speriamo a breve di ricevere notizie in merito anche a tutti gli altri lavori che stiamo portando avanti per ottenere nuovi fondi. Non vediamo l’ora di mostrare ai turbighesi il frutto del nostro lavoro".