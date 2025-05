Vasche di laminazione, tutto pronto per l'inaugurazione

Vasche di laminazione del fiume Olona, tutto pronto per l'inaugurazione dell'opera a San Vittore Olona, Canegrate e Parabiago.

Vasche di laminazione, l'inaugurazione

Tutto pronto per l'inaugurazione delle vasche di laminazione, i maxi bacini per il contenimento dell'eventuale acqua di piena del fiume Olona. L'opera, attesa da oltre 20 anni, ora è terminata e sarà presentata ufficialmente la mattina di giovedì 15 maggio 2025. Un'opera imponente che sorge per la maggior parte sul territorio di San Vittore Olona, su quello di Canegrate per quanto riguarda le aree golenali e in minor parte su Parabiago. Obiettivo: evitare i pericoli dell'esondazione anche nei paesi a valle.

Il programma

Giovedì 15 maggio 2025, alle 10.30, è in programma il ritrovo dei partecipanti nella sede della Protezione civile di Canegrate dove avverranno i saluti istituzionali del sindaco di San Vittore Olona Marco Zerboni, di quello di Parabiago Raffaele Cucchi, di quello di Canegrate Matteo Modica, dell'assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; alle 11 saràl a volta del video di presentazione del progetto a cura di Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) ente che ha voluto il progetto. Alle 11.15 inaugurazione con taglio del nastro (ritrovo nell'area di laminazione) alla presenza della cittadinanza, alle 11.30 ritorno nella sede della Protezione civile di Canegrate per il brindisi e il rinfresco.