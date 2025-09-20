“Vasche di laminazione invase dall’ambrosia: si intervenga”

“Vasche di laminazione invase dall’ambrosia”: la protesta di alcuni cittadini a San Vittore Olona.

“Vasche di laminazione invase dall’ambrosia”

“Tagliate l’ambrosia lungo le vasche di laminazione”». Questa la richiesta che arriva da alcuni cittadini di San Vittore Olona attenti alla natura e al corso del fiume Olona. Dito puntato contro il mancato taglio della nota pianta infestante, fonte di allergia per moltissime personale.

Il loro racconto e richiesta

“Passando spesso per l’area delle vasche di laminazione per il controllo dell’esondazione del fiume, ci siamo accorti della presenza di tantissima ambrosia – affermano i cittadini – Abbiamo subito contattato il Comune che ci ha però risposto dicendo che la competenza è di Regione Lombardia. Nei giorni successivi si è visto all’opera un trattore ma ha tagliato unicamente l’ambrosia che vi era lungo le sponde, tutta l’altra è rimasta lì”.

Da qui la richiesta: “Si intervenga al più presto per tagliare l’ambrosia, ve ne è tantissima e se dovesse fiorire apriti cielo!”.