Variazione di bilancio: nuovi investimenti per la città

Martedì sera la Commissione ha approvato l’ultima variazione di bilancio per il 2025, che sarà discussa in Consiglio comunale a Bareggio la prossima settimana.

“Questa variazione prevede investimenti per la manutenzione del nostro patrimonio pubblico, ma non solo, che si sono resi necessari in quest’ultimo periodo dell’anno – spiega l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. In particolare, vengono stanziati nuovi fondi per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Inoltre, sono state previste risorse per l’impermeabilizzazione della copertura del centro polifunzionale, per le tende frangisole alla scuola Rodari e per le veneziane all’asilo nido. Altre voci significative riguardano un contributo straordinario alla Protezione Civile e un aumento dei premi ai laureati”.